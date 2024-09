L'armée de l'air indonésienne commande des Airbus H145

Article publié le 27 septembre 2024 par David Dagouret

La commande a été annoncée lors du salon aéronautique international de Bali.

L'armée de l'air indonésienne a passé une commande de quatre hélicoptères Airbus H145 dans le cadre de son programme de modernisation sa flotte. La commande a été annoncée lors du salon aéronautique international de Bali.

En vertu de l'accord conclu entre l'armée de l'air indonésienne et PT Dirgantara Indonesia (PTDI), Airbus livrera les H145 à cinq pales à PTDI, qui se chargera du réassemblage et de l'achèvement de l'équipement de mission et d'autres travaux de personnalisation dans ses installations de Bandung, en Indonésie, en vue de la livraison finale à l'armée de l'air. Ces hélicoptères multi-missions seront déployés pour l'entraînement militaire et les missions légères de recherche et de sauvetage.

Vincent Dubrule, responsable de la région Asie-Pacifique chez Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes honorés que l'Indonésie ait choisi le premier Airbus H145 pour sa nouvelle flotte d'entraînement. Nous sommes convaincus que le H145, très polyvalent, aura un impact positif sur l'amélioration de la formation des pilotes militaires et qu'il constituera en même temps un outil essentiel pour les opérations de recherche et de sauvetage. Avec PTDI comme partenaire de confiance, nous sommes impatients de travailler ensemble pour soutenir la flotte indonésienne."

Gita Amperiawan, président-directeur général de PT Dirgantara Indonesia a déclaré : "Nous sommes très honorés de la confiance accordée par l'armée de l'air indonésienne à travers la commande d'hélicoptères H145 dans le cadre de son programme de modernisation de la formation. Cette collaboration renforce non seulement le partenariat de longue date entre PTDI et Airbus, mais démontre également notre engagement à fournir des solutions innovantes et fiables pour répondre aux besoins opérationnels nationaux. Grâce à ce partenariat étroit, PTDI soutiendra non seulement la livraison des hélicoptères H145, mais renforcera également ses capacités en termes d'intégration et d'assemblage dans ses installations. Nous sommes convaincus que cette coopération créera de nouvelles opportunités pour le développement de l'industrie aérospatiale nationale et renforcera la relation à long terme entre PTDI et Airbus, que nous continuons à consolider pour un avenir plus avancé."





