Le XB-1 effectue son deuxième vol

Article publié le 1 septembre 2024 par David Dagouret

Le 26 août 2024, le démonstrateur XB-1 a volé pendant environ 15 minutes, atteignant une altitude de 10 400 pieds et une vitesse de 232 nœuds (429 km/h).

Le 26 août dernier, le démonstrateur supersonique XB-1 de Boom a effectué avec succès son deuxième vol depuis le Mojave Air & Space Port à Mojave, en Californie. Après son premier vol historique en mars 2024, le XB-1 continue de progresser dans son programme d'essais en vol, avec pour objectif un vol supersonique d'ici la fin de l'année.

Au cours de ce vol, le train d'atterrissage du XB-1 a été rétracté et sorti avec succès pour la première fois, ce qui est typique des seconds vols d'essai.

L'équipe du XB-1 avait également pour objectif d'évaluer la maniabilité de l'avion et d'activer pour la première fois un nouveau système numérique d'augmentation de la stabilité, ou amortisseur de roulis.

Cet amortisseur de roulis a été mis en place pour améliorer les qualités de pilotage sur la base des enseignements tirés du premier vol.

En outre, un tapis de capteur a été appliqué à l'aile droite du XB-1 afin d'observer et d'évaluer la direction et la force de l'écoulement de l'air sur l'aile, vérifiant ainsi ses caractéristiques aérodynamiques.

XB-1 a volé pendant environ 15 minutes, atteignant une altitude de 10 400 pieds et une vitesse de 232 nœuds (429 km/h).

Il s'agissait du premier vol dans le XB-1 pour le pilote d'essai en chef de Boom, Tristan "Geppetto" Brandenburg, qui a piloté l'avion de chasse T-38 pour le vol inaugural du XB-1. Brandenburg est le pilote qui sera aux commandes pour le reste du programme d'essais, y compris lorsque le XB-1 effectuera son premier vol supersonique.

Blake Scholl, fondateur et PDG de Boom Supersonic a déclaré : "Le XB-1 a effectué un second vol fantastique ce matin. Les premiers résultats indiquent que nous avons résolu avec succès les problèmes constatés lors du premier vol et nous sommes impatients de poursuivre les essais en vol sur la voie du vol supersonique. Je suis fier de l'équipe. Le vol d'aujourd'hui est une nouvelle étape vers le retour du transport supersonique de passagers."