Mondial de l'ULM : la fédération française satisfaite de l'édition 2024

Article publié le 28 septembre 2024 par David Dagouret

La fédération française de l'ULM a annoncé que l'édition 2024 du Mondial de l'ULM avait été "une très belle édition".

La fédération française de l'ULM (FFPLUM) a indiqué que le Mondial de l'ULM 2024 avait été "une très belle édition". Elle a précisé que sur les trois jours de cet événement, près de 8 300 personnes avaient été accueillies. Elle a également précisé que plus de 500 machines étaient venues en vol de France et de l'Europe.

D''après la FFPLUM, cette réussite s'explique par plusieurs facteurs. Le premier est la météo qui a été clémente malgré un vent de travers. Le second facteur tient au choix de la date (imposé par la fin des Jeux Paralympiques). Enfin, le troisième et dernier facteur qui a permis une "belle édition" est le nombre de nouveauté de cette édition :

La fédération a organisé une tombola fédérale au profit des clubs dont le principal lot était un ULM Savannah offert par la société ICP marraine de cette édition. Avec plus de 1700 participants et de nombreux lots d’une valeur de 500 euros chacun, la tombola a rencontré un franc succès.

L’autre grande nouveauté était la finale (le samedi) de la compétition nationale de STOL.

Mais le principal et dernier facteur qui explique le succès de cette édition tient à la maturité du MULM après quatre ans. La reprise du salon ULM de Blois par la Fédération avait pour but de faire du MULM une vitrine de toutes les activités de l’ULM, tout en en faisant un lieu festif de rencontres et d’échanges.

La Sébastien Perrot, présidant de la FFPLUM a précisé : "Pour la suite, il faudra toujours avoir le souci de la nouveauté et de l’animation mais il est certain que le MULM est une des manifestations qui assure le mieux la mission de la Fédération : défendre et promouvoir l’ULM !"





