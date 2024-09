MULM 2024 : l'association Audace Handi Evasion présentera son Concept Side fly

Article publié le 11 septembre 2024 par David Dagouret

L’association sera présente à Blois avec sa montgolfière motorisée, adaptée pour des équipages en fauteuil roulant.

L’association Audace Handi Evasion a pour objet de regrouper les personnes physiques ou morales mettant en commun leurs compétences et leurs expériences, afin de permettre à des personnes en situation de handicap physiques, visuels et auditifs de pratiquer des activités physiques et sportives, découvrir des milieux terrestres, aériens et maritimes avec du matériel adapté existant ou conçu par les membres.

L’Association Audace Handi Evasion sera donc présente à Blois pour présenter son projet "Concept Side fly" avec sa montgolfière motorisée, adaptée pour des équipages en fauteuil roulant. Le but de ce concept est de permettre à des des personnes en situation de handicap de voler en ballons.

L'association a conçu 2 ULM classe 5 (montgolfière motorisée) adapté pour des équipages en fauteuil roulant. Les membres de cette association ont conçu ces appareils adaptés à l'handicap et permettre une autonomie complète de l’équipage.

Vous pourrez donc rencontrer les membres de cette association sur l'espace Handivol du Mondial de l'ULM de Blois avec les associations suivantes :