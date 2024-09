MULM 2024 : Première venue à Blois pour Hartzell Propeller

Article publié le 15 septembre 2024 par David Dagouret

L'équipementier américain a tenu, pour la première fois, un stand au Mondial de l'ULM de Blois.

Hartzell Propeller a, pour la première fois, tenu un stand au Mondial de l'ULM de Blois. Hartzell Propeller est une entreprise américaine qui a été créée en 1917 par Robert Hartzell. Elle est spécialisée dans la fabrication d'hélices en aluminium et en matériaux composites. Elle fabrique également des régulateurs, des cônes et des systèmes de dégivrages d'hélices. Elle propose plus de 400 modèles de pales qui peuvent être configurés dans des moyeux de 2 à 6 pales.

Harzell Propeller est basée à Piqua dans l'Ohio.

Pour sa première venue au Mondial de l'ULM, la société américaine exposait une hélice de sa filiale Whirlwind Propellers qui est spécialisée dans les appareils ultralégers.