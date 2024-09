MULM 2024 : Rencontre avec Unicorn Aviation

Article publié le 20 septembre 2024 par David Dagouret

Découverte du Mondial de l'ULM 2024: Unicorn Aviation présente son injection redondante et flexfuel.

Unicorn Aviation, basée sur l'aérodrome de Jasseron dans l'Ain, a été fondée par deux passionnés de l'aviation et des sport mécaniques, Jean-Baptiste Bely et Benoit Dametto.

Benoit, ingénieur toujours actif dans le sport automobile de haut niveau, a rencontré Jean Baptiste il y a trois ans quand il emmena son VL3 pour l'entretient chez Aerolight à Bourg en Bresse.

Venu pour une simple "100 heures", les deux échangèrent autour du fonctionnement des moteurs Rotax et Benoit voulait qu'on améliore le fonctionnement de ses carburateurs, mécontent de leur rendement. Jean Baptiste lui présenta plutôt les différentes injections qu'il installait déjà, Edge, Sodemo et LAD argumentant que ses carburateurs ne feraient de toute façons guère mieux que ce qu'il avait déjà.

Utilisant son VL3 pour de longues navigations de circuits en circuits, le manque de redondance des systèmes existant devint un point de blocage définitif pour Benoit.

Voyant quand même tout l'intérêt de passer en injection, performances et consommation en tête, l'idée germa très vite durant cet échange entre techniciens… Pourquoi ne pas développer un système vraiment redondant ?

Après tout, entre l'expertise des Rotax et de l'injection de Jean Baptiste et celle de Benoit pour les moteurs de course ultra performants il y avait matière à travailler!

De cette idée naquit d'abord une collaboration puis une amitié qui trois ans plus tard engendra Unicorn Aviation et son injection très particulière.

L'idée de départ, nous informe un de ses deux concepteurs, "sécurité avant tout et redondance" a guidé tout le travail de développement et la liste des sécurités est effectivement impressionnante.

Jugez plutôt avec la version "simple redondante":

- Deux capteurs de régime moteur en parallèle.

- Indépendance de l'injection vis à vis de la pression d'essence:

L'injection peut fournir la pleine puissance SANS pompe électrique.

Ils sont parvenus à assurer un fonctionnement à pleine puissance avec la seule pression délivrée par la pompe mécanique d'origine des carburateurs. De même, la haute pression ne leur fait pas peur car le système fonctionne jusqu'à 8 bars de pression d'essence en cas de régulateur coincé.

- Redondance électrique totale:

En développant leur propre double générateur, ils ont conçu un système analogue au 912IS de double redondance mais en plus si les deux générateurs venaient à lâcher, dans le cas d'un court circuit par exemple, le switch sur la batterie se fait sans arrêt du moteur et sans intervention du pilote. Mieux que le Rotax IS!

La liste des stratégies de secours est trop longue pour tout décrire ici mais sachez que tout se fait sans intervention du pilote et de manière automatique.

D'ailleurs, comme le dit Benoit: "Nous avons dû mettre un afficheur pour informer le pilote en cas de panne sinon il ne s'en apercevrait pas!"

Le but semblait déjà atteint mais ils ont encore poussé plus loin.

"L'idée est simple, tout peut tomber en panne. Nous avons donc continué le travail pour faire une double injection: deux boitiers de gestion moteur, deux circuits d'essence complètement séparés, deux tout en fait!

Tout ce que fait la version simple redondante est bien évidemment conservé mais en plus les deux "lignes" se parlent et peuvent se passer le relais quel que soit le problème avec une vitesse telle que le moteur ne s'arrête pas.

Le pilote peut choisir de forcer le moteur sur une ligne seulement si cela n'entraînera pas l'arrêt du moteur.

Bref on a vraiment cherché à tout blinder pour que le moteur ne s'arrête jamais et éviter que l'intervention du pilote soit nécessaire."

Et la partie flexfuel ? C'est quoi cet autocollant E85 BioEthanol sur les ailes ?

Benoit nous répond :

"Au point où on en était, on s'est dit, pourquoi ne pas rajouter le flexfuel?

L'E85 a beaucoup d'avantages comme son taux d'octane de 107 et je l'utilise depuis longtemps sur les moteurs de course. Et puis voler avec un carburant à 0.80€ du litre et réellement écologique ca devrait intéresser du monde!

Du coup on l'a complètement intégré via un capteur, redondant évidemment, qui mesure le taux d'éthanol à l'entrée du moteur et optimise la carburation en fonction.

On peut donc voler de 0 à 100% d'éthanol indifféremment. Pas de question au ravitaillement, on met ce que l'on a et le système se débrouille. Il accepte tout, de la 100LL à l'E85 en passant par les sans plombs 98, UL91 etc dans n'importe quelle proportion."

Où peut on se procurer ce carburant ?

"Aujourd'hui plus de 40% des pompes du pays en sont équipées. Nous pouvons aussi fournir une remorque avec une cuve et une pompe intégré pour ceux que ca intéresse comme les clubs ou encore vous mettre en relation avec les pétroliers capables de vous livrer le carburant en fûts de 50 ou 200 litres sécurisés."

Et pas de risques pour le moteur?

"Aujourd'hui tous les carburants, même le SP98 comme indiqué dans le manuel Rotax comportent de l'éthanol. Nous nous sommes rapprochés de Bio Ethanol France ainsi que de EPure, les deux consortium de l'industrie de l'éthanol, l'un Français, l'autre Européen.

Ils nous ont fournit nombre de documents et d'étude précieuses faites par des laboratoires indépendants que ce soit sur le vieillissement des durites, la corrosion, l'absorption d'eau etc.

Nous avons fait plus de 300 heures de banc moteur en faisant analyser l'huile au fur et à mesure et nous pouvons vous assurer, preuves à l'appuis, que l'E85 ne présente aucun risque ni pour le moteur ni pour les durites contrairement aux idées reçues."

C'est trois machines qui sont venues en vol à Blois équipées du système Unicron. Deux XL8 et le VL3 de Benoit.

Malheureusement nous n'avons pas pu le tester à cause des contraintes de l'événement. Aeroweb-fr.net le testera peut-être, un jour, dans les conditions réelles d'un vol.

Souhaitons donc à Unicorn Aviation tout le succès que mérite leur démarche en faveur de la sécurité et qui refuserai de voler à 0.80€ du litre ?

Plus d'information et vidéos explicatives sur el site web d'Unicorn Aviation:

https://www.unicorn-aviation.com/