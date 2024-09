Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie a transporté 191 291 passagers.

Norse Atlantic Airways a annoncé ses résultats du mois d'août. Durant ce mois, le coefficient de remplissage moyen s'est élevé à 87 %, soit une augmentation d'un point de pourcentage par rapport à l'année précédente. En août, la compagnie a transporté 191 291 passagers, marquant une hausse de 26 % par rapport à 2023, avec un total de 661 vols, dont 11 vols charters. Norse Atlantic a opéré l'ensemble de ses vols programmés au cours du mois, avec 78% d'entre eux arrivant dans les 15 minutes suivant l'heure prévue.

Bjorn Tore Larsen, PDG et Fondateur de Norse Atlantic Airways, a déclaré : "Le mois d'août a été un mois véritablement record pour Norse Atlantic, avec un coefficient de remplissage, un nombre de passagers et un volume de fret transportés les plus élevés depuis notre création. Ces résultats témoignent de la valeur de notre proposition et du dévouement de toute notre équipe. En outre, à la fin du mois d'août, la compagnie aérienne avait déjà vendu plus de segments en 2024 que pendant toute l'année 2023."





Sur le même sujet