Turkish Airlines célèbre 20 millions de membres Miles&Smiles

Article publié le 23 septembre 2024 par David Dagouret

Depuis sa création, Miles&Smiles a émis plus de 20 millions de billets primes.

Turkish Airlines annonce une étape importante pour son programme de fidélisation Miles&Smiles, qui accueille son 20 millionième membre. Cette étape marque 35 ans de croissance et d'innovation depuis la création du programme de fidélisation en 1989.

Les membres du programme Miles&Smiles peuvent gagner des miles sur les vols de Turkish Airlines et des compagnies membres de Star Alliance, en utilisant des cartes de crédit cobrandées et auprès des partenaires du programme de Turkish Airlines dans divers secteurs, tels l'hébergement, le tourisme, la location de voitures et la technologie.

Les miles gagnés peuvent être échangés contre des billets primes en classe économique et en classe affaires sur les vols de Turkish Airlines et des membres de Star Alliance. Ils peuvent également être utilisés pour des surclassements, des franchises de bagages supplémentaires, la sélection de sièges et bien d'autres fonctions à bord.

Les membres de Miles&Smiles peuvent également échanger leurs miles sur la plateforme en ligne du programme, shopandmiles.com, qui opère dans 19 pays. Les membres peuvent acheter des cartes-cadeaux, convertir des miles en points valables auprès de partenaires du programme ou simplement payer en ligne avec des miles dans plus de 100 grandes enseignes.

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Nos passagers sont au cœur de tout ce que nous faisons. Atteindre 20 millions de membres est une étape importante, qui reflète non seulement notre engagement à être une marque dynamique et authentique, mais aussi la confiance et la loyauté que nos membres nous ont témoignées au fil des ans. Nous continuerons à améliorer l'expérience de voyage de nos clients, et alors que nous célébrons cette réussite, nous nous réjouissons d'introduire à l'avenir des fonctionnalités et des récompenses encore plus innovantes dans le programme Miles&Smiles."





