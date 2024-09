Turkish Airlines lance une liaison vers Sydney

Article publié le 24 septembre 2024 par David Dagouret

Le 04 décembre prochain, la compagnie turque lancera sa liaison entre Istanbul et Sydney via Kuala Lumpur.

Turkish Airlines a annoncé le lancement d'une nouvelle ligne entre Istanbul et Sydney en Australie. Cette nouvelle liaison sera lancée le 4 décembre 2024, les vols İstanbul - Sydney seront opérés quatre fois par semaine via Kuala Lumpur avec des avions Airbus A350-900.

Le programme des vols est le suivant :

TK174 04 décembre 2024 29 mars 2025 Lundi, mercredi, jeudi, samedi IST 15:15 6:20+1 KUL

TK174 05 décembre 2024 30 mars 2025 Mardi, jeudi, vendredi, dimanche KUL 07:40 18:30 SYD

TK175 05 décembre 2024 28 mars 2025 Mardi, jeudi, vendredi, dimanche SYD 20:40 1:55+1 KUL

TK175 06 décembre 2024 29 mars 2025 Mardi, jeudi, vendredi, dimanche KUL 03:55 10:15 IST

Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux d'annoncer le lancement de notre liaison avec Sydney, qui ouvre un nouveau chapitre pour nous sur le continent. Cette nouvelle liaison ne fait pas qu'améliorer notre réseau de vols, elle réaffirme également notre engagement à être présents en Australie en permettant à nos clients de vivre de nouvelles expériences grâce au confort et à l'hospitalité de Turkish Airlines. Sydney sera également notre première destination en Australie à bénéficier de vols sans escale lorsque nous aurons reçu l'appareil capable d'effectuer le voyage en une seule étape."

Scott Charlton, directeur général de l'aéroport de Sydney, a déclaré : "Cette annonce de vols directs marque une étape importante pour les voyages vers l'Europe, offrant aux passagers un accès facilité à des centaines de destinations depuis le hub d'Istanbul de Turkish Airlines. Nous sommes fiers que Turkish Airlines offre à Sydney et à la Nouvelle-Galles du Sud sa première liaison sans escale, ce qui témoigne de tout ce que notre ville et notre État ont à offrir. En attendant, les passagers pourront découvrir le service primé de Turkish Airlines entre Sydney et Istanbul via Kuala Lumpur en décembre 2024. Avec plus de 15 000 Australiens d'origine turque en Nouvelle-Galles du Sud et la Turquie régulièrement classée parmi les premières destinations pour les voyageurs australiens, nous sommes convaincus que ce service rencontrera son public. L'annonce d'aujourd'hui est également extrêmement importante pour les économies de Sydney et de la Nouvelle-Galles du Sud et témoigne de l'impact de l'aviation internationale sur l'économie du tourisme. Nous attendons avec impatience le vol inaugural de Turkish Airlines et le développement de ses services dans les années à venir."





Sur le même sujet