Twin Jet relance la liaison Le Puy-en-Velay - Paris

Depuis le 02 septembre dernier, la compagnie régionale propose sept vols directs par semaine entre Paris et Le Puy-en-Velay.

Twin Jet a annoncé la reprise de la liaison entre Le Puy-en-Velay et Paris. Cette liaison a repris cette ligne depuis le 02 septembre 2024 à raison de sept vols directs aller-retour par semaine.

Le vol aller du matin décollera du Puy-En-Velay à 06:50 pour atterrir à 08:00 à Paris le lundi, mardi, mercredi et jeudi.

Le second vol aller décollera du Puy-En-Velay à 17:00 pour atterrir à 18:10 à Paris le mardi, jeudi et vendredi.

Le vol retour du matin décollera quant à lui d'Orly à 08:20 pour arriver au Puy-En-Velay à 09h25, le lundi, mardi et jeudi.

Le second vol retour décollera de Paris à 18:50 pour atterrir du Puy-En-Vellay à 19:55 le mardi, le mercredi, jeudi et vendredi.

Eric Moret, Directeur général de Twin Jet, déclare : "Nous sommes honorés d’avoir été sélectionnés à nouveau pour opérer cette ligne d’aménagement du territoire. Nous allons tout mettre en œuvre pour redynamiser la fréquentation de la ligne, ce qui passera par un objectif de régularité proche des 100 %, mais aussi par une nouvelle grille tarifaire plus attractive et plus adaptée à l’ensemble de la clientèle. Nous espérons ainsi répondre aussi bien à la clientèle affaires qu’à une nouvelle clientèle loisirs qui sera un véritable atout pour l’avenir de la liaison. Nous sommes impatients d’accueillir à nouveaux nos passagers dès le 02 septembre au départ de l’aéroport du Puy en Velay."

