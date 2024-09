Volotea ouvre sa 10e base en France

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a ouvert une base à l'aéroport de Rodez-Aveyron et inaugure une liaison vers Paris-Orly.

Volotea a annoncé l'ouverture de sa 10e base en France, l'aéroport de Rodez-Aveyron. Volotea a déjà inauguré deux autres bases cette année : Brest en avril et Bari en juillet. Cette nouvelle base permet à la compagnie de créer 30 emplois directs à l’Aéroport de Rodez-Aveyron. À cette occasion, Volotea a célèbré également sa première liaison entre l'Aéroport de Rodez-Aveyron et l'Aéroport de Paris-Orly après avoir remporté l’exclusivité de la continuité de la ligne début août.

Le premier vol entre Rodez-Aveyron et Paris-Orly a eu lieu le 02 septembre dernier en Airbus A319 qui est basé à l'aéroport de Rodez-Aveyron. La liaison Rodez-Aveyron - Paris-Orly sera assurée à raison de deux vols quotidiens du lundi au vendredi et un vol le dimanche.

Pour 2025, la compagnie aérienne prévoit d'offrir un total de 178 000 sièges sur environ 1 140 vols.

Gilles Gosselin, Responsable France, Volotea a déclaré : "L'ouverture de notre 10ème base en France à l'Aéroport de Rodez-Aveyron marque une nouvelle étape significative dans l'expansion de Volotea et témoigne de notre engagement envers la connectivité des territoires français. Nous sommes fiers de renforcer notre présence en France, notre principal marché, et de contribuer à son développement économique et social. La continuité de cette route Rodez-Paris Orly, essentielle pour les Ruthénois et les Aveyronnais, incarne parfaitement notre mission : offrir des solutions de voyage accessibles et pratiques pour rapprocher les régions. Nous continuerons à œuvrer avec succès pour développer nos opérations en France, en créant des emplois et en offrant des services de qualité à nos passagers, avec toujours cette ambition de croissance qui nous caractérise."

