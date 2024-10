Aerodynamics Academy commande des avions Tecnam

Article publié le 1 octobre 2024 par David Dagouret

L'écolé espagnole a signé une commande pour 15 exemplaires du P2008JC MkII.

Tecnam et Aerodynamics Academy ont annoncé l'achat de quinze (15) Tecnam P2008JC MkII par l'école de pilotage.

Basée à Malaga, en Espagne, Aerodynamics Academy est un organisme de formation agréé (ATO) et un organisme de formation au pilotage (FTO). Elle est l'une des écoles de pilotage à la croissance la plus rapide en Europe, avec 200 étudiants en 2024.

Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Nous sommes incroyablement enthousiastes à l'idée de nous associer à Aerodinamics et de contribuer à sa croissance et à l'innovation de sa flotte."

Juan Manuel Martín. PDG de l'Aerodynamics Academy a déclaré : "Aerodynamics Academy acquiert 15 nouveaux modèles Tecnam P2008 JC pour agrandir une flotte de plus de 30 avions et 5 simulateurs de haute génération, consolidant sa position comme l'une des écoles de formation de pilotes les plus prometteuses d'Europe."





