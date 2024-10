Afrijet commande un ATR 42-600

Article publié le 1 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie gabonaise a également signé pour une option d'un second exemplaire.

La compagnie aérienne gabonaise, Afrijet, a signé une commande ferme pour un ATR 42-600, avec une option pour un autre, auprès du constructeur d'avions régionaux ATR. L’avion remplacera un modèle de génération précédente détenu par Afrijet, un ATR 42-500, en vue d’offrir aux passagers un niveau de confort supérieur et de mieux répondre aux besoins de transport aérien régional des communautés gabonaises. Il rejoindra la flotte de deux ATR 72-600 de FlyGabon. La livraison du premier avion est prévue pour 2025, et l'option est livrable en 2026.

Nyl Moret-Mba, Directeur général d’Afrijet a déclaré : "Avec l’acquisition de l’ATR 42-600, FlyGabon marque une nouvelle étape dans la constitution de sa flotte. L’appareil vient remplacer l’ATR 42-500 d’Afrijet parti en maintenance et qui quittera la flotte l’année prochaine. Avec 46 sièges et équipé des technologies les plus modernes, nous avons le module adapté pour répondre aux spécificités du trafic passagers et aux installations aéroportuaires de province."

Alexis Vidal, Directeur commercial d’ATR a déclaré : "Alors que nous renforçons un partenariat déjà fructueux avec Afrijet, nous sommes honorés de soutenir le lancement de FlyGabon. Cet accord témoigne de notre engagement à fournir les avions régionaux les plus économiques, polyvalents et bas carbone, tout en contribuant à la croissance de nos partenaires et en fournissant une mobilité régionale abordable. La combinaison des modèles ATR 42 et 72 offrira à FlyGabon une flexibilité maximale pour des opérations efficaces sur le long terme."





