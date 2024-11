AURA AERO choisit le Comté de Volusia en Floride pour l’implantation de son usine aux Etats-Unis

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

L’usine construira et assemblera des avions hybrides-électriques régionaux ERA, avec un objectif de 100 appareils par an.

Le constructeur aéronautique français AURA AERO a annoncé son intention de construire une usine de fabrication et assemblage de 150 000 m2 à l’Aéroport International de Daytona Beach en Floride, dans le Comté de Volusia.

L’implantation aux Etats-Unis est une étape essentielle pour AURA AERO, qui poursuit également son développement en Europe, avec notamment le projet d’AURA Factory à l’aéroport de Toulouse-Francazal.

L’annonce du choix du Comté de Volusia fait suite à la décision d’AURA AERO, en juillet dernier, d’implanter sa nouvelle usine en Floride. La société avait précédemment envisagé un certain nombre de sites et avait rapidement réduit son périmètre de recherche au Texas et à la Floride pour installer ses opérations de production.

L’usine construira et assemblera des avions hybrides-électriques régionaux ERA, avec un objectif de 100 appareils par an. La construction devrait débuter en 2026, et l’usine devrait être opérationnelle au dernier trimestre 2028, lorsque la société commencera à assembler des avions sur ce nouveau site, à l’Aéroport International de Daytona Beach.

George Recktenwald, Directeur du Comté de Volusia, a déclaré : "La décision d’AURA AERO d’installer son siège américain à l’Aéroport International de Daytona Beach est un gain considérable pour l’aérospatiale, l’aviation, l’éducation et l’économie tant locale que régionale, ainsi que pour les habitants de Volusia County."

Jérémy Caussade, Président d'AURA AERO, a déclaré : "Nous sommes enchantés d’être partenaires de l’Etat de Floride, du Comté de Volusia, de l’Aéroport International de Daytona Beach et autres partenaires-clé, alors que nous poursuivons notre mission, celle de concevoir et construire des avions électriques et novateurs qui désenclavent les territoires et accélèrent la décarbonation de l’aviation. Cette région et ses dirigeants soutiennent la croissance économique et les avancées technologiques, et nous sommes impatients de faire partie de son développement futur, tout en créant des emplois à forte valeur ajoutée qui modifieront significativement l’industrie de l’aviation."

P. Barry Butler, Président de l’Université Aéronautique Embry-Riddle, a déclaré : "A travers les dons généreux et le soutien de nos mécènes, Cici et Hyatt Brown, et grâce à des partenariats industriels forts, Embry-Riddle a pu grandir et se transformer, en créant une filière d’emploi pour les étudiants en aviation, aérospatiale et STEM (Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques). En tant qu’entreprise partenaire inestimable, AURA AERO — locataire majeur dans notre Parc de Recherche — continuera d’être un partenaire essentiel de notre université et de notre communauté de recherche pour faire connaître sa vision au monde."

D. Kent Sharples, président de la CEO Business Alliance basée à Daytona, a déclaré : "Notre mission est de soutenir la création d’emplois et l’investissement dans le Comté de Volusia County. Avec l’annonce d’aujourd’hui, je peux dire à mon Etat, ma communauté et mes partenaires économiques, beau travail. Et à AURA AERO, bienvenue dans le Comté de Volusia !"

Derrick L. Henry, maire de Daytona Beach, a déclaré : "Nous sommes fiers d’accueillir AURA AERO à Daytona Beach. C’est un immense pas en avant pour notre ville. Leur investissement va profondément impacter notre économie, créant plus de 1 000 emplois et faisant de Daytona Beach un hub pour l’innovation dans le domaine de l’aviation. Merci à nos partenaires qui ont travaillé sans relâche pour les faire venir à Daytona Beach."

Keith Norden, Président et PDG de Team Volusia Economic Development Council (EDC), a déclaré : "Depuis janvier 2023, Team Volusia EDC a eu l’opportunité de travailler avec AURA AERO durant le processus de sélection de leur site américain, en mettant en avant les nombreux atout géographiques et stratégiques d’une implantation dans le Comté de Volusia. Nous sommes très heureux de nous joindre à l’Etat de Floride, le Comté de Volusia, la CEO Business Alliance, et tous nos excellents partenaires régionaux pour accueillir AURA AERO au sein de notre communauté !"