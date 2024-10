AutoGyro livre des nouveaux Cavalon Sentinel au Bénin ainsi qu'à la Turquie

Article publié le 19 octobre 2024 par David Dagouret

Le fabricant allemand a livré cinq nouveaux appareils au Bénin et trois à la Turquie.

AutoGyro GmbH, fabricant allemand d'autogires, a annoncé avoir remis au gouvernement béninois trois Cavalon Sentinel et deux Calidus Sentinel entièrement équipés d'un ensemble de systèmes de maintien de l'ordre et de caméras prêtes à l'emploi. Le premier lot d'appareils est déjà déployé à Cotonou, d'où ces appareils AutoGyro assureront la surveillance des frontières et la surveillance aérienne dans les zones rurales et urbaines.

AutoGyro a également fourni un programme clé en main de formation des pilotes, les quatre premiers pilotes béninois ayant déjà exploré les capacités de ces appareils en service. Le programme de formation s'étend jusqu'en 2025 pour faire face au nombre de pilotes et aux compétences requises, y compris pour les opérations de nuit et en montagne.

Dans le même temps, trois autres Cavalon Sentinel ont été remis à SkyOlympos, le partenaire turc d'AutoGyro, en vue de l'installation des caméras et du déploiement de la Jandarma. La Jandarma connaît déjà un grand succès avec cette solution de police rentable, qui constitue un excellent cas d'utilisation dans le monde réel par un grand service de police.

Gerald Speich, PDG d'AutoGyro GmbH, a déclaré : "Ces Cavalon et Calidus Sentinel représentent le summum actuel de l'intégration des autogires, associant des plates-formes aéronautiques solides, fiables et éprouvées aux technologies les plus récentes en matière d'avionique, de communication et de surveillance. AutoGyro est immensément fier que nos avions soutiennent la Jandarma turque et le gouvernement du Bénin pour de nombreuses années à venir, en fournissant une solution efficace et peu coûteuse à leurs besoins en matière de maintien de l'ordre. Cette expédition réussie d'un lot de 8 Sentinels supplémentaires marque un changement dans l'avenir d'AutoGyro, car la société se diversifie pour fournir des produits à la fois dans les secteurs des loisirs et du marché commercial. La fiabilité et la robustesse exigées par le marché commercial, ainsi que les besoins en formation des pilotes et en maintenance qui y sont associés, profitent grandement au marché des loisirs en fournissant des ressources et en répondant à la demande des pilotes et des instructeurs. Les synergies créées profiteront à tous nos clients."