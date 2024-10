Buiqui Aerospace commande 50 nouveaux appareils Tecnam

Article publié le 8 octobre 2024 par David Dagouret

L'annonce de ce partenariat coïncide également avec la livraison de 5 autres appareils.

Tecnam a annoncé le 20 septembre dernier, un partenariat avec l'école de pilotage, Buiqui Aerospace, basée aux États-Unis. Ce partenariat porte sur l'acquisition de 50nouveaux appareils par Buiqui Aerospace.

L'annonce de ce partenariat coïncide également avec la livraison de deux (2) P2006T, d'un (1) P2010 Lycoming IO-360, d'un (1) P2010 TDI Gran Lusso et d'un (1) P-Mentor.

Les autres appareils seront livrés par lots au cours du deuxième trimestre 2025.

Buiqui Aerospace a plusieurs bases aux États-Unis et à Porto Rico et des partenariats stratégiques avec de grandes compagnies aériennes et des universités d'aviation.

Grâce à cette acquisition, Buiqui Aerospace passera entièrement à une flotte d'avions d'entraînement Tecnam.

Oliver Buitron, fondateur et directeur général de Buiqui Aerospace, a déclaré : "Nous sommes très heureux de ce partenariat avec l'une des principales entreprises du secteur de l'aviation. La vision de TECNAM s'aligne sur la nôtre en ouvrant la voie en fournissant ce qu'il y a de mieux. L'acquisition de ces avions permettra d'améliorer l'expérience de tous nos étudiants, de nos mécaniciens et de notre personnel. Elle enrichira l'expérience de formation au vol des étudiants actuels et futurs. L'ajout de 50 avions Tecnam à notre flotte permettra à nos élèves d'être mieux préparés lorsqu'ils poursuivront leur parcours auprès de nos partenaires tels que Frontier Airlines, Mountain Air Cargo et Commute Air. Notre équipe souhaite devenir une flotte exclusivement composée d'appareils Tecnam d'ici 2025, et la journée d'aujourd'hui constitue donc un grand pas en avant vers cet objectif."

Giovanni Pascale Langer, directeur général de Tecnam a déclaré : "Nous sommes très honorés que Buiqui Aerospace ait choisi Tecnam pour remplacer entièrement sa flotte existante par nos appareils. Cette décision souligne la confiance que Buiqui Aerospace accorde à l'innovation, à la performance et à l'engagement de Tecnam à fournir des solutions de haute qualité à l'industrie de l'aviation. Ce partenariat marque une étape importante pour les deux entreprises, et nous sommes fiers d'unir nos forces à celles d'une organisation aussi dynamique et tournée vers l'avenir. Ensemble, nous ne nous contentons pas d'agrandir leur flotte, mais nous soutenons également la vision de Buiqui Aerospace en matière de croissance, de modernisation et d'excellence dans le domaine de l'aviation. Tecnam se réjouit de faire partie de cette aventure et espère une collaboration durable qui profitera aux deux entreprises et à la communauté aéronautique dans son ensemble."

Walter Da Costa, directeur général des ventes de TECNAM, a déclaré : "Solera Bank a joué un rôle essentiel dans cette transaction, en s'alignant étroitement sur la vision et les principes de Tecnam. Les deux organisations se sont engagées à soutenir les écoles de pilotage dans leur transition vers une nouvelle ère d'avions, en garantissant des résultats supérieurs pour les élèves-pilotes, les mécaniciens et les actionnaires de l'entreprise. Ce partenariat offre une solution complète qui répond aux besoins des entreprises du 21e siècle."





Sur le même sujet