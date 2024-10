Cantor Air reçoit son premier Tecnam P2010 TDI

Article publié le 6 octobre 2024 par David Dagouret

L'organisme italien de formation a commandé trois P2010 TDI et deux P2008JC.

Tecnam a annoncé la livraison du premier P2010 TDI à Cantor Air, un organisme italien de formation agréé, qui a commandé trois P2010 TDI quadriplaces et deux P2008JC biplaces supplémentaires.

Cantor Air, créé en 2007, propose un programme de formation modulaire pour les pilotes professionnels ainsi que pour les propriétaires privés et a commencé la transition de sa flotte vers des plateformes plus modernes et durables en 2017, avec l'acquisition de leurs quatre premiers avions Tecnam P2008 JC.

Sept ans plus tard, cette transition se poursuit avec l'acquisition d'avions P2008 JC supplémentaires et l'introduction dans la flotte du P2010 TDI quatre places, IFR, propulsé par le moteur Continental CD-170 Diesel/JetA1 qui permettra le retrait progressif et le remplacement des anciens avions vieillissants.

Roberto Magnani, responsable de la formation chez Cantor Air, a déclaré : "Avec ce nouveau P2010 Tdi, nos pilotes termineront leur formation IFR dans un environnement très moderne. Les pilotes modernes ont besoin de machines modernes pour être formés de la manière la plus professionnelle et la plus durable possible. Avec cette nouvelle acquisition, Cantor portera sa flotte à 19 appareils, dont trois P2010 Tdi et six P2008JC, ce qui lui permettra de former plus de 250 élèves par an."

Francesco Sferra, directeur des ventes et du développement commercial de Tecnam P2012 & Special Mission Platforms, a déclaré : "Nous sommes fiers de soutenir le développement de la flotte de Cantor Air par l'introduction de trois P2010 TDI et l'ajout de deux P2008 JC. Sur la voie de solutions de formation avancées, sûres et durables, Tecnam est en première ligne pour apporter une contribution significative et tangible à l'amélioration de la formation tout en réduisant les émissions."





