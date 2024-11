De nouvelles cabines pour l'ensemble de la flotte Delta

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

Delta Air Lines dévoile ses nouvelles cabines, avec une mise en place sur les Boeing 757 avant la fin de l’année sur les lignes domestiques et internationales courtes, suivi par l'Airbus A350 en 2025.

À l’aube de son centenaire, Delta Air Lines dévoile ses nouvelles cabines. Le nouveau design apportera des changements significatifs. Chaque aspect a été repensé afin d'améliorer l'expérience de voyage : nouveaux matériaux pour les sièges, éclairage amélioré, palette de couleurs renouvelée, et nouveaux motifs décoratifs.

Les passagers voyageant en Delta Comfort+ ou en Main Cabin disposeront de sièges en cuir arborant de nouvelles couleurs. De nouveaux coussins en mousse à mémoire de forme seront également installés sur certains appareils.

Les voyageurs en Delta One bénéficieront de tout nouveaux sièges en tissu, composés d'un mélange de laine et de nylon, plus léger que les housses actuelles. Le siège Delta One sera également doté d'un nouvel appui-tête en cuir.

Les nouveaux fauteuils Delta Premium Select et First Class seront dotés d'une nouvelle housse et de coussins en mousse à mémoire de forme, complétée par du cuir technique perméable à l'air.

Des systèmes d'éclairage ont été élaborés avec des lumières d'ambiance évolutives conçues pour s'adapter à chaque phase du vol et mieux adaptées à chaque fuseau horaire.

Delta redéfinit sa façon d'utiliser ses couleurs en optant pour une palette plus douce, plus chaude et plus moderne, avec des matériaux naturels, tels que la laine, sans oublier des touches des couleurs historiques de la compagnie.

De même, les toilettes seront modernisées avec des murs clairs et un mur d'accent en face du miroir avec le motif Celestial Sky. Les meubles des toilettes prendront la couleur Azur Blue, tandis que le sol sera recouvert d'un matériau lisse moucheté de pointes de couleur, garantissant une plus grande propreté et une meilleure adhérence.

Dans un premier temps, la nouvelle cabine sera mise en place à bord des Boeing 757 sur les lignes intérieures et internationales courtes dans le courant de l'automne, puis en 2025, sur les lignes internationales long-courriers effectuées en Airbus A350. D'autres appareils seront équipés de la nouvelle cabine en fonction du calendrier et des activités de Delta au cours des prochaines années.

Mauricio Parise, vice-président de la conception de l'expérience client Delta a déclaré : "Depuis 100 ans, Delta met un point d'honneur à créer une expérience client chaleureuse et soignée, avec des éléments de design réfléchis et incorporés à chaque étape du voyage. Alors que nous embarquons pour notre prochain siècle de vol, cette nouvelle cabine allie fonctionnalité et esthétisme pour créer une atmosphère fraîche, élégante et intemporelle, tout en reflétant l'évolution des goûts et des attentes de nos passagers.

Chaque vol est différent, c'est pourquoi nous nous sommes attachés à créer des éclairages qui créent un environnement permettant aux clients de se reposer, ou de rester productifs, comme ils le souhaitent. Lors de l'embarquement, nous avons choisi un éclairage chaleureux qui donne l'impression que la cabine est spacieuse et ouverte. À l'heure des repas, nous privilégions les teintes évoquant un dîner aux chandelles, pour une ambiance conviviale. Au moment où les lumières s'éteignent, nous diminuons lentement la lumière bleue tout en introduisant des tons ambrés et chauds qui rappellent l'éclat d'un coucher de soleil. Enfin, lors du réveil, la cabine s'illumine progressivement pour laisser place au matin et à la lumière du jour.

Delta a consacré du temps au développement de chaque détail de ces nouvelles cabines ; les équipes ont souhaité créer une expérience qui reflète le style de vie de nos passagers et qui les met à l'aise dès leur arrivée à bord. Nous nous réjouissons de partager le fruit de notre travail avec nos passagers et de les accueillir à bord."

