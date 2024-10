Delta annonce son programme transatlantique 2025

Article publié le 5 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne va lancer de nouvelles liaisons vers l’Italie, Barcelone, Dublin, Bruxelles et plus encore.

Delta Air Lines a annoncé son futur programme transatlantique pour l'année 2025. La compagnie américaine proposera davantage d’options de vols pour certaines des destinations les plus incontournables d'Europe.

Au programme : le plus vaste programme transatlantique de Delta au départ de ses principaux hubs de New York-JFK, Atlanta, Boston, Minneapolis-St. Paul et Detroit, mais aussi l’enrichissement de l’expérience voyage par le lancement des salons Delta One, le Wi-Fi international gratuit et l'augmentation du nombre de sièges premium sur les appareils A330-900 et A350-900.

L'Italie sera mise à l'honneur :

À partir de mai 2025, Delta lancera sa nouvelle liaison quotidienne entre New York-JFK et Catane.

Également à partir de mai 2025, Delta proposera un nouveau vol quatre fois par semaine entre Atlanta et Naples. Cette liaison complétera le service existant de Delta entre New York-JFK et Naples, lancé à l'été 2024.

Toujours à partir de mai 2025, Delta ajoutera quatre vols hebdomadaires au départ de Minneapolis-St. Paul vers Rome, reliant ainsi son deuxième hub le plus important à l'une des destinations européennes les plus prisées. Avec le lancement de Minneapolis aux côtés d'Atlanta, Boston, Detroit et New York-JFK, Delta proposera un service direct vers Rome au départ de cinq hubs américains.

La compagnie lancera également quatre vols hebdomadaires entre Boston et Milan. Cette liaison viendra compléter le service pour Milan existant de Delta au départ de New York-JFK et d'Atlanta.

En plus de l’Italie, Delta renforcera son réseau de vols à travers l'Europe.

À partir de mai 2025, Delta proposera à ses passagers un vol trois fois par semaine entre Boston et Barcelone. Ce nouveau vol viendra compléter les liaisons actuelles de Delta au départ d'Atlanta et de New York-JFK.

Dès le mois de mai 2025, Delta proposera quatre fois par semaine une liaison entre Detroit et Dublin. Cette nouvelle liaison viendra compléter le service existant entre Dublin et Atlanta, Boston, New York-JFK et Minneapolis-Saint-Paul.

Delta offrira un nouveau vol direct trois fois par semaine entre Atlanta et Bruxelles. Cette liaison complètera le service existant de Delta au départ de New York-JFK.

Delta continue de développer son offre transatlantique au départ d'Atlanta. La compagnie ajoutera quatre vols hebdomadaires supplémentaires vers Athènes, portant le total à 11. Les voyageurs pourront également profiter de trois vols hebdomadaires supplémentaires vers Barcelone et Rome, pour un total de 10 et 17 respectivement, ou opter pour un vol quotidien vers Zurich.

À Detroit, Delta augmentera le nombre de vols quotidiens vers Munich.

Joe Esposito, vice-président principal en charge de la Planification du réseau a déclaré : "Avec plus de 700 vols hebdomadaires vers 33 destinations européennes et plus encore, nous étendons l'accès à des villes incontournables comme Barcelone et Dublin en proposant de nouvelles liaisons, tout en introduisant notre tout premier vol sans escale vers Catane, en Sicile. Nous avons également ouvert récemment un superbe salon Delta One à JFK, et nous prévoyons d'inaugurer prochainement ceux de LAX, BOS et SEA. Parallèlement au déploiement du Wi-Fi international gratuit et à l'augmentation du nombre de sièges premium sur l'ensemble de notre flotte, nous veillons à ce que nos clients bénéficient de la meilleure connectivité et du meilleur confort, depuis leur arrivée à l'aéroport jusqu'à leur atterrissage."

