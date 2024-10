DHL Express augmente sa capacité aérienne

Article publié le 4 octobre 2024 par David Dagouret

L'opérateur déploiera progressif huit nouveaux Boeing 777F.

L’investissement de DHL dans sa capacité aérienne au quatrième trimestre 2024 comprend l’introduction de gros et moyens avions supplémentaires à fuselage large et des vols additionnels avec les avions existants, en particulier sur les routes intercontinentales. La société s’attend à une forte augmentation de volume, en particulier sur les voies aériennes de la Chine vers le reste du monde, au cours de la prochaine haute saison.

La société investit dans huit nouveaux avions de fret Boeing 777 sur les routes transpacifiques et intercontinentales entre l’Asie et l’Europe, renforçant ainsi la capacité sur ces voies clés et poursuivant la transition de DHL vers un transport à plus faibles émissions avec des avions plus récents et plus économes en carburant. L’entreprise a également investi dans des capacités de manutention et de tri supplémentaires dans son réseau au sol, notamment dans ses installations aériennes à Paris, Copenhague, Cologne, Atlanta, Bruxelles et East Midlands (Royaume-Uni), afin de permettre des horaires de vol plus flexibles et la possibilité de réacheminer le fret en cas de forte demande ou de perturbation de la chaîne d’approvisionnement.

