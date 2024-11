Embraer : résultats du 3e trimestres 2024

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

Embraer a enregistré une augmentation de 33% des livraisons et a atteint un nouveau record de 22,7 milliards de dollars pour son carnet de commandes.

Embraer a annoncé avoir livré un total de 57 jets au 3e trimestre 24, soit une augmentation de 33 % par rapport à la même période de l'année dernière et de 24 % par rapport au trimestre précédent.

L'aviation commerciale a livré 16 jets et l'aviation d'affaires 41 jets supplémentaires. Parallèlement, la division Défense et sécurité a livré deux avions C-390 Millennium au cours du trimestre - le premier avion à la Hongrie et le septième au Brésil.

Le carnet de commandes de l'ensemble de la société a atteint 22,7 milliards de dollars US au 3e trimestre 24 soit une augmentation de plus de 25 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis 9 ans.

Le secteur de la défense et de la sécurité a enregistré la plus forte augmentation du carnet de commandes (+ 1,5 milliard de dollars US), suivi par le secteur des services et du soutien (+ 367 millions de dollars US), tandis que les secteurs de l'aviation d'affaires et de l'aviation commerciale ont enregistré des baisses (- 184 millions de dollars US et - 168 millions de dollars US, respectivement).

Dans la division Executive Jets, les livraisons ont atteint 41 unités et ont augmenté de plus de 45 % en glissement annuel et de plus de 50 % en glissement trimestriel. Le carnet de commandes de la division a atteint 4,4 milliards de dollars au cours du trimestre, soit une hausse annuelle de 3 %, mais une baisse séquentielle de 4 %.

Les jets moyens et super-moyens Praetor 500 et Praetor 600 ont représenté près de la moitié des livraisons du segment (19 jets). Le Phenom 300 a été une fois de plus le plus performant (18 avions) au cours du trimestre.

Dans le secteur de l'aviation commerciale, les livraisons ont atteint 16 jets (soutenues par 12 unités de la famille E2 et 4 de la famille E1) au cours de la période, soit une augmentation de plus de 5 % par rapport à l'année précédente. le carnet de commandes du segment a atteint 11,1 milliards de dollars au 3e trimestre 24, soit une hausse de près de 30 % par rapport l'année précédente.

