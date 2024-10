Emirates reprend ses vols entre Dubaï et Lagos

Article publié le 22 octobre 2024 par David Dagouret

La liaison vers Lagos, au Nigeria, sera effectuée à raison d'un vol par jour et opérée en Boeing 777-300ER.

Emirates a repris ses services passagers vers Lagos, au Nigeria, avec un vol quotidien. Le vol EK783 décolle de Dubaï à 09h45 et arrive à Lagos à 15h20 ; le vol retour EK784 décolle de Lagos à 17h30 et atterrit à Dubaï à 05h10 le lendemain. Ce vol entre Dubaï et Lagos est assuré par Boeing 777-300ER.

La délégation officielle à bord était dirigée par Adil Al Ghaith, Vice-président principal des opérations commerciales pour le Golfe, le Moyen-Orient et l'Asie centrale ; David Broz, Vice-président principal des affaires aéropolitiques et de l'industrie aérienne et Sami Aqil Abdullah, Vice-président principal des services aéroportuaires d'Emirates et du soutien aux entreprises. La délégation officielle du Nigeria à bord du vol comprenait Son Excellence Festus Keyamo, Ministre de l'aviation et du développement aérospatial du Nigeria ; Son Excellence Zayyan Ibrahim, Consul général de la République fédérale du Nigeria à Dubaï et dans les Émirats du Nord et Adewale Babtunde Awolesi, Chef de la chancellerie, Consulat général du Nigeria.

Adnan Kazim, Vice-président et Directeur commercial d'Emirates Airline, a déclaré : "C'est un moment que nous attendions depuis longtemps et nous sommes ravis de reprendre nos opérations vers Lagos, ce qui permettra de reconnecter les voyageurs à Dubaï et au-delà, en leur offrant une expérience de classe mondiale. Nous tenons à remercier les autorités nigérianes, notamment le Ministère fédéral de l'aviation et du développement aérospatial et l'Autorité fédérale des aéroports du Nigeria, ainsi que les autorités des Émirats arabes unis, notamment Son Excellence Salem Saeed Al Shamsi, Ambassadeur des Émirats arabes unis, et Son Excellence Dr Abdulla Almandoos, Consul général des Émirats arabes unis à Lagos, pour leur soutien. Nous sommes déterminés à faire de cette ligne un succès et nous sommes impatients de contribuer à la croissance de l'industrie aéronautique nigériane et d'offrir aux voyageurs et aux entreprises plus de choix et de connectivité vers des destinations clés de notre réseau."

Festus Keyamo, Ministre de l'aviation et du développement aérospatial du Nigeria, a déclaré : "Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Emirates au Nigeria. Emirates est une entreprise mondiale et le Nigeria, étant le pays le plus peuplé d’Afrique, est la destination incontournable de toutes les grandes compagnies aériennes du monde. Il s'agit donc d'une relation mutuellement bénéfique, et nous sommes convaincus que les compagnies aériennes désignées par nos deux pays pourront exploiter cette liaison de manière harmonieuse et prospère pendant de nombreuses années."





