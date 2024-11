Finnair annonce son programme pour les Etats-Unis et l'Asie pour la saison été 2025

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie finlandaise renforcera son réseau avec de nouvelles liaisons vers les États-Unis et l'Asie pour la saison d'été 2025, du 30/32025 au 25/10/2025.

Pour la saison été 2025, Finnair renforcera son offre avec l'ajout de nouveaux vols vers ses destinations américaines : Chicago, Dallas, Seattle et Los Angeles. La compagnie étendra également son réseau en Asie avec des liaisons vers Nagoya et Osaka au Japon, ainsi que Shanghai en Chine.

Finnair augmentera la fréquence de ses vols vers Chicago, passant à un service quotidien l'été prochain. De plus, la compagnie proposera jusqu'à 11 vols par semaine vers Dallas, soit cinq de plus qu'à l'été 2024. Seattle et Los Angeles verront également leurs fréquences augmenter, avec deux liaisons hebdomadaires supplémentaires sur chaque ligne.

En plus de ses liaisons vers les États-Unis, Finnair étendra sa capacité vers le Japon et la Chine. L'été prochain, la compagnie proposera des vols quotidiens vers Osaka, qui accueillera l'Exposition Universelle 2025. Nagoya, récemment rouverte l'été dernier, bénéficiera également d'une fréquence hebdomadaire supplémentaire, portant le total à quatre vols par semaine.

De plus, Finnair ajoutera un vol hebdomadaire vers Shanghai en Chine, portant ainsi à quatre le nombre de liaisons hebdomadaires durant la saison estivale 2025.

Christine Rovelli, Chief Revenue Officer de Finnair, a déclaré : "L'augmentation de notre capacité vers les États-Unis offre à nos clients une connectivité optimale, non seulement vers l'Amérique du Nord, mais également au-delà. À partir de Dallas et Chicago, ils pourront accéder au vaste réseau nord et sud-américain de notre partenaire American Airlines, tandis que Seattle et Los Angeles faciliteront l'accès à d'autres destinations sur la côte ouest et à Hawaï, en collaboration avec nos partenaires American Airlines et Alaska Airlines."





