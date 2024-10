Flight Design signe un partenariat avec Virazh, un entreprise kazakh

Article publié le 19 octobre 2024 par David Dagouret

L'objectif est de fabriquer 30 avions au Kazakhstan au cours de l'année 2025.

Flight Design, construction d'appareils ultralégers et d'avions polyvalents, a annoncé une expansion de ses activités par le biais de sa coentreprise avec son partenaire kazakh Virazh.

L'entreprise allemande a annoncé que l'outillage de production était déjà en route pour le Kazakhstan. Une étape décisive a été franchie au début du mois de septembre, lorsque le premier modèle d'avion CT a été présenté lors d'un sommet politique auquel ont participé des dignitaires allemands et kazakhs.

La première livraison à un client est prévue pour ce mois d'octobre 2024. La production devrait s'accélérer, avec un objectif de 30 avions CT à fabriquer au Kazakhstan au cours de l'année 2025.

Flight Design et Virazh prévoient de construire une nouvelle usine, qui devrait entrer en service au troisième trimestre 2025.

Daniel Günther, PDG de Flight Design a déclaré : "Nous sommes enthousiasmés par l'immense potentiel de cette coentreprise. La collaboration avec Virazh a été exceptionnelle, et nous sommes convaincus qu'ensemble nous obtiendrons des résultats remarquables. Le Kazakhstan offre un emplacement stratégique et un environnement commercial favorable qui s'alignent parfaitement sur notre stratégie de croissance."

M. Dmitriy Vassilyev, membre du conseil d'administration de Virazh a déclaré : "Au cours de ses 25 années d'activité, Virazh a des exemples de mise en œuvre réussie de projets similaires au Kazakhstan. L'année dernière, Virazh a maîtrisé la production de voitures de notre marque de segment, avec laquelle nous coopérons depuis plus de 17 ans, dans les installations de notre usine d'assemblage et est passé à l'assemblage local de toute la gamme de modèles. Ainsi, en combinant les efforts de nos équipes avec celles de Flight Design, nous serons en mesure de créer une production hautement efficace, de haute technologie et compétitive. La mise en œuvre de notre projet commun deviendra un puissant catalyseur pour le développement des technologies aéronautiques et stimulera le développement du marché de la construction aéronautique au Kazakhstan, tout en renforçant les positions déjà dominantes des avions de la marque Flight Design sur le marché mondial. Nous sommes heureux d'élargir notre collection de produits et de marques exclusifs et sommes prêts à contribuer à une coopération germano-kazakhe mutuellement bénéfique."





