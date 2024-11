Icelandair signe des accords de partenariat avec Air Greenland et Atlantic Airways

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

Les vols en partage de code devraient être mis en place dès le premier trimestre 2025 pour Icelandair et Atlantic Airways, et au milieu de l'année prochaine pour Icelandair et Air Greenland.

Le 17 octobre 2024, Icelandair a signé deux accords de partage de codes avec Air Greenland et Atlantic Airways lors de l'Assemblée du Cercle Arctique à Reykjavik. Grâce à ces accords, les compagnies aériennes proposeront des liaisons entre le Groenland et les îles Féroé, d'une part, et l'Amérique du Nord et l'Europe, de l’autre, en un seul billet via l'Islande, le centre névralgique du réseau Icelandair.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes toutes des nations insulaires qui dépendent d'un transport aérien efficace pour se connecter au monde et pour la prospérité de nos pays. En unissant nos forces et en officialisant nos partenariats, nous renforcerons encore les options de correspondance aérienne dans la région de la Scandinavie occidentale et en Arctique, ce qui constitue une base importante pour le développement futur de cette partie du monde. Nous sommes également heureux de relier le Groenland et les îles Féroé à nos vastes réseaux de vente et de distribution en Amérique du Nord, en Europe et sur d'autres marchés mondiaux, tels que l'Asie, et de promouvoir ainsi davantage ces grandes destinations touristiques. L’Arctic Circle s'est imposé comme l'un des forums les plus importants au monde sur l'Arctique et, en accueillant son assemblée annuelle ici, l'Islande est devenue un centre de discussion sur l'Arctique. C'est donc un plaisir de signer ces accords ici aujourd'hui."

Jóhanna á Bergi, PDG d'Atlantic Airways a déclaré : "Atlantic Airways se réjouit de ce partenariat avec notre nation sœur du Nord-Ouest, qui nous rapprochera et renforcera nos fondements communs. Cet accord est vital à la fois sur le plan commercial et pour nos pays, car il favorise l'approfondissement des liens et une croissance mutuelle. Rejoindre le réseau diversifié d'Icelandair offre des avantages significatifs, nous permettant de fournir collectivement de services meilleurs et plus flexibles à nos passagers. En reliant nos routes aériennes, nous améliorons notre visibilité et nous nous efforçons de faire de nos pays du Nord-Ouest, des destinations de voyage de premier plan sur le marché international."

Jacob Nitter Sørensen, PDG d'Air Greenland a déclaré : "Avec cet accord historique de partage de code, Air Greenland est ravi d'améliorer les options de correspondance aérienne dans les pays nordiques et en Arctique. En collaborant avec Icelandair et Atlantic Airways, nous créons un pont entre nos communautés et ouvrons de nouvelles portes aux voyageurs, facilitant plus que jamais l'exploration des riches cultures et des paysages époustouflants de nos régions nordiques. Ensemble, nous créons des possibilités de voyage sans rupture et renforçons les liens dans les pays nordiques et en Arctique, des îles Féroé et de l'Islande au Groenland et au-delà jusqu'au Nunavut, dans l'Arctique canadien. Ce partenariat marque un chapitre passionnant de notre mission qui consiste à connecter le Nord comme jamais auparavant."





