Korean Air augmente la fréquence de ses vols vers l'Asie du Sud-Est cet l'hiver

Article publié le 6 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie Sud-coréenne augmentera des destinations telles que Bali, Nha Trang et Phu Quoc.

Korean Air a annoncé une augmentation de la fréquence de ses vols vers des destinations d'Asie du Sud-Est, telles que Bali, Nha Trang et Phu Quoc, pour répondre à la demande croissante attendue pour la prochaine saison hivernale.

À compter du 20 octobre, la compagnie renforcera son service sur la liaison Séoul Incheon-Bali, passant de 11 vols hebdomadaires à deux vols quotidiens. Cette liaison sera opérée à bord du Boeing 787-10 Dreamliner. Ce programme sera en vigueur jusqu'au 27 mars 2025, marquant ainsi la fin de la saison hivernale.

Korean Air augmentera également la fréquence de son service quotidien sur la ligne Séoul Incheon-Nha Trang, qui passera à deux vols par jour à partir du 27 octobre. De plus, la liaison Séoul Incheon-Phu Quoc sera également portée à deux vols quotidiens à partir du 15 décembre.

La compagnie prévoit d’optimiser les horaires de ses lignes reliant Kagoshima (Japon) et Taichung (Taiwan), en augmentant la fréquence des vols jusqu'à un service quotidien tout au long de la saison hivernale. Actuellement, la liaison entre Séoul Incheon et Kagoshima propose entre trois et cinq vols par semaine, tandis que la liaison Séoul Incheon-Taichung est assurée quatre fois par semaine.

Pour cette saison hivernale, la capacité du réseau international de Korean Air devrait atteindre 100 % des niveaux d'avant la pandémie.

