L'Aérorun, la course solidaire d'Aviation Sans Frontière (photos)

Article publié le 30 octobre 2024 par David Dagouret

La première course solidaire s'est tenue le 20 octobre dernier à l'aéroport de Paris - Le Bourget. Aeroweb-fr.net a pris le départ de cette course.

L'Aérorun, première course solidaire, s'est tenue le 20 octobre dernier à l'aéroport de Paris - Le Bourget. Cette course était organisée par Aviation Sans Frontière avec plusieurs formules comme la course de 10 km chronométré, 2,5 km à allure libre.

L'Aérorun a rassembler près de 1 200 participants de tous les âges pour cette bonne cause. Plus de 150 bénévoles ont également contribué à l’événement. Vingt-deux nationalités différentes étaient représentées. Plus de 200 000€ ont été collectés pour financer les missions d’Aviation Sans Frontières.

La piste de Paris-Le Bourget a offert aux coureurs un parcours très roulant et rapide malgré un léger dénivelé, avec une vue à 360° incroyablement dégagée. Une course de 10 km qui pourrait incontestablement s’inscrire parmi les grands rendez-vous sportifs nationaux et internationaux.

Aeroweb-fr.net était présent à cet événement avec la participation d'un membre de la rédaction. Même s'il n'a pas fini dans les premiers, il a quand même parcouru les 10 kilomètres et en 1 heures et 04 minutes. Il fera mieux à la prochaine édition s'il ne s'arrête pas pour prendre des photos.

Gérard Feldzer, Président d’Aviation Sans Frontières a déclaré : "Cet événement est une belle preuve de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces pour une cause commune. Participants, sponsors, partenaires, bénévoles et coureurs, tous nous ont montré à quel point le sport peut être un vecteur de solidarité incroyable."





Marine Gall, Déléguée générale d’Aviation Sans Frontières a déclaré : "Hier, nous avons tous réalisé un rêve avec cette grande première de l'AéroRun 2024 sur l'aéroport de Paris-Le Bourget. Un immense merci à chacun pour sa présence et sa contribution, qui ont été essentielles au succès de cette édition inaugurale. Nous repartons avec une énergie renouvelée pour poursuivre nos actions aux côtés de nos partenaires engagés. Longue vie à l'AéroRun et à la solidarité !"