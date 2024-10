Le XB-1 de Boom effectue son 5e vol

Article publié le 22 octobre 2024 par David Dagouret

Ce vol a été le plus rapide, le plus haut et le plus long.

Le 7 octobre dernier, le XB-1 de Boom a effectué son cinquième vol depuis le Mojave Air & Space Port, s'élevant à 17 800 pieds dans l'espace aérien R-2515. Piloté par le pilote d'essai en chef Tristan « Geppetto » Brandenburg, le cinquième vol réussi du XB-1 marque la moitié des dix vols d'essai subsoniques prévus avant de franchir le mur du son. Il s'agit du vol le plus rapide, le plus haut et le plus long jusqu'à présent, alors que le XB-1 progresse dans le programme d'essais en vol en vue d'un vol supersonique plus tard dans l'année.

Le XB-1 a volé plus de 50 minutes et a atteint une nouvelle vitesse maximale à Mach 0,69 (ou 428 nœuds, vitesse réelle). Le train d'atterrissage du XB-1 a été rentré juste après le décollage.

Le système d'excitation de flottement (FES) a été réparé et réinstallé pour ce vol afin de poursuivre la collecte de données au point de flottement de Mach 0,6.