Le XB-1 de Boom vole à Mach 0,617

Article publié le 1 octobre 2024 par David Dagouret

Le futur avion supersonique a atteint une vitesse d'environ 580 km/h et a atteint l'altitude de 16 150 pieds.

Huit jours seulement après son troisième vol d'essai, le XB-1, de Boom, a effectué avec succès son quatrième - et plus rapide - vol d'essai le 21 septembre 2024. Au cours de ce vol, le XB-1 a atteint la vitesse la plus élevée jusqu'à présent, soit Mach 0,617, ou 313 nœuds (environ 580 km/h) de vitesse indiquée - plus qu'à mi-chemin du franchissement du mur du son à Mach 1.

En plus de vérifier les qualités de maniabilité de base de l'avion à différentes vitesses comprises entre 225 et 300 nœuds, l'équipe a porté le XB-1 à 2,78 g (ou force g), en utilisant une technique d'essai en vol appelée virage en cabré, qui permet d'appliquer des forces élevées à un avion. C'est la force la plus élevée que nous prévoyons d'atteindre au cours du programme d'essais en vol du XB-1. Lorsque nous atteindrons le vol supersonique, le XB-1 devra passer un virage à 2 g pour s'aligner sur la course supersonique - l'équipe teste l'avion avec une marge supplémentaire pour accroître la sécurité.

Le train d'atterrissage a été rétracté à une vitesse maximale de 225 nœuds, achevant ainsi cette partie des essais du système. Lors des prochains vols d'essai, l'équipe rétractera le train d'atterrissage immédiatement après le décollage.

Le vol a atteint une altitude maximale de 16 150 pieds, pour une durée totale de 48 minutes. Le XB-1 a été piloté par le pilote d'essai en chef de Boom, Tristan "Geppetto" Brandenburg, qui a effectué les deuxièmes et troisième vols du XB-1 et qui pilotera également le premier vol supersonique de l'avion.