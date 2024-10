SATENA reçoit un ATR 42-600 supplémentaire

Article publié le 8 octobre 2024 par David Dagouret

Il s'agit du premier appareil directement acquis auprès d'ATR par la compagnie colombienne.

La compagnie aérienne colombienne SATENA et ATR ont annoncé le 27 septembre dernier la livraison d'un tout nouvel ATR 42-600, qui est entré en service au début du mois d'octobre. Ce nouvel ATR 42-600 permettra à SATENA d'étendre son réseau et rejoint une flotte de 10 ATR, dont deux ATR 72-600, quatre ATR 42-600 et quatre ATR 42-500. L'ajout de cet ATR 42-600 à la flotte de SATENA marque une étape importante, puisqu'il s'agit du premier appareil directement acquis auprès d'ATR par la compagnie.

Grâce à cet avion supplémentaire, la compagnie renforcera les liaisons existantes en augmentant le nombre de sièges disponibles vers des destinations telles que Guainía, Vaupés, Inírida, Vichada, Mitú, Puerto Carreño, et la côte Pacifique, ainsi que des connexions clés telles que Bogota-Quibdó, Cali-Guapi, Medellín-Bahía Solano, et Medellín-Mitú. Les ATR ont joué un rôle essentiel dans la croissance de la compagnie, qui exploite aujourd'hui 142 lignes vers 52 destinations, dont 83 sont des lignes dites essentielles, cruciales pour garantir la mobilité des communautés isolées.

Oscar Zuluaga, Président de SATENA a déclaré : "L'introduction de l'ATR dans notre flotte il y a 10 ans a été décisive dans l'accomplissement de notre mission qui consiste à favoriser le développement et la connectivité à travers toute la Colombie. Grâce à leurs performances supérieures, leur polyvalence et leur efficacité inégalées, les ATR se sont révélés être les alliés parfaits dans notre quête pour atteindre les régions les plus reculées, en garantissant des opérations fiables, un rendement énergétique optimal et la possibilité d'atterrir sur des pistes courtes. Ce choix stratégique réaffirme notre engagement à répondre aux divers besoins de nos communautés, pour une Colombie plus connectée et plus prospère."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR, a déclaré : "Permettre l'accès à des endroits reculés, relier de petites communautés à de grands hubs, et faciliter le commerce et le tourisme a toujours été notre mission, et c'est ce à quoi les ATR excellent. Nous sommes ravis de voir SATENA, un client de longue date d’ATR, étendre sa flotte avec l’un de nos appareils, preuve de sa fiabilité et de sa pertinence pour les opérations régionales. Savoir que SATENA compte sur nos avions pour créer des ponts entre des régions et permettre à des zones moins bien desservies de bénéficier des mêmes opportunités que les autres nous remplit de fierté. Ensemble, nous ne nous contentons pas de relier des destinations, nous permettons l'accès à un monde de possibilités, et c'est une mission à laquelle nous sommes honorés de contribuer."





