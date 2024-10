Tarmac Aerosave inaugure le 4e hangar de son site de Teruel en Espagne

Article publié le 23 octobre 2024 par David Dagouret

Tarmac Aerosave a inauguré le 8 octobre 2024 son 7e hangar de maintenance, le 4e de son site de Teruel, en Espagne.

Tarmac Aerosave a inauguré le 4e hangar de son site de Teruel en Espagne. Il s'agit du 7e hangar de maintenance de Tarmac Aerosave, quatre à Teruel, deux à Tarbes et un à Toulouse.

Avec 95 mètres de long, 85 mètres de large et 34 mètres de haut, cette structure métallo-textile est la plus grande de ce type au monde. Conçue pour accueillir l'Airbus A380 et jusqu'à quatre A320, elle couvre 8 000 mètres carrés, dont 7 700 mètres carrés sont exclusivement consacrés à la maintenance des avions. Un espace supplémentaire est réservé aux bureaux et aux installations pour le personnel.

Conçu par Spantech, spécialiste des structures aéronautiques modulaires, ce hangar a été construit en seulement neuf mois.

Sa conception, basée sur une ossature en acier et en aluminium et isolée à l'aide de panneaux de laine de roche, le rend entièrement démontable et réutilisable. Le toit en PVC ignifugé ajoute une couche supplémentaire de sécurité et de durabilité, tandis que la structure est spécialement renforcée pour résister aux conditions météorologiques locales, notamment aux vents violents et à la neige. La grande luminosité et le système de contrôle de la température offrent des conditions de travail optimales.

Alexandre Brun, président de Tarmac Aerosave a déclaré : "Un an après avoir célébré le 10e anniversaire du site, nous croyons plus que jamais en l'avenir de cette plateforme et en son potentiel. C'est pourquoi nous investissons aujourd'hui dans de nouvelles infrastructures. Ce hangar représente notre engagement continu à soutenir la croissance du marché de l'aviation, alors que de plus en plus d'avions prennent leur envol. Sa construction dans un délai remarquablement court démontre la synergie et l'esprit d'équipe qui règnent ici."





