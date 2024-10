Vietnam Airlines inaugure une nouvelle ligne directe vers Munich

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

Vietnam Airlines est la première compagnie aérienne vietnamienne à proposer un service direct entre le Vietnam et la capitale de la Bavière.

Vietnam Airlines a inauguré une nouvelle ligne directe entre Hanoï et Munich. Le vol inaugural, VN35, a eu lieu le 05 octobre 2024 entre le Vietnam et la capital de la Bavière.

Pour le vol retour, une cérémonie d’inauguration a été organisée à l’aéroport international de Munich, en présence de M. Nguyen Hoang Anh, Président du Comité de gestion du capital de l'État, de M. Luu Xuan Dong, Consul Général du Vietnam à Francfort, de M. Jost Lammers, Directeur Général de l’aéroport de Munich, ainsi que de nombreux partenaires, représentants de compagnies de voyage et clients prestigieux de Vietnam Airlines.

Les vols réguliers entre Hanoï et Munich seront opérés deux fois par semaine, avec des départs de Hanoï les vendredis et dimanches, et de Munich les lundis et samedis. Depuis le 7 octobre, Vietnam Airlines a introduit des vols directs hebdomadaires entre Ho Chi Minh Ville et Munich (VN33), opérant chaque lundi avec un retour le mardi. Dès décembre 2024, des fréquences supplémentaires seront ajoutées, avec des départs de Ho Chi Minh Ville le mercredi et de Munich le jeudi.

Le Duc Canh, Vice-Président exécutif de Vietnam Airlines, a déclaré : "L’inauguration de notre nouveau service direct vers Munich représente une étape clé dans la stratégie d'expansion internationale de notre compagnie aérienne. Depuis le premier vol reliant le Vietnam à l'Allemagne, il y a vingt ans, Vietnam Airlines a réalisé près de 14 000 vols et transporté plus de 3,1 millions de passagers entre les deux nations. L’introduction de vols directs entre Hanoi, Ho Chi Minh-Ville et Munich va considérablement renforcer les échanges commerciaux et le tourisme, contribuant ainsi à la prospérité économique durable des deux pays."

Sur le même sujet