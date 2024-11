Vueling soutient la recherche et le développement de carburants durables pour l’aviation (SAF) à partir de lisier

Article publié le 31 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie s'est associée au groupe industriel Seduco-Wenergy pour développer des projets communs visant à accélérer la recherche autour des carburants durables.

La compagnie aérienne Vueling, membre du groupe IAG, s'est associée à Seduco-Wenergy pour faire avancer la recherche et le développement de carburants durables pour l’aviation (SAF) produits à partir de lisier.

Seduco-Wenergy a déjà produit à plusieurs reprises des SAF à partir de lisier, ressource présente en abondance dans de nombreuses régions d'Espagne, l'un des pays européens où la production porcine est la plus élevée. Le guayule, plante énergétique poussant dans les zones désertiques et favorisant l'enrichissement des sols, est également utilisé pour produire ces carburants durables.

La collaboration entre Vueling et Seduco-Wenergy va désormais permettre de renforcer le développement de ce carburant et d’avancer vers sa certification officielle en vue de son utilisation prochaine, marquant un pas supplémentaire vers la décarbonation du secteur aérien.

Aujourd’hui, les SAF sont essentiellement produits à partir d’huiles recyclées ou d'autres déchets, notamment agricoles, forestiers ou urbains. Ils peuvent également être produits à partir de CO2 capturé dans l’air et mélangé à de l’hydrogène vert. Ces carburants alternatifs permettent de réduire les émissions de plus de 80 % par rapport au carburant traditionnel et présentent l’avantage majeur d’être utilisables sans transformation dans les appareils actuels.

Selon une étude du cabinet PwC, le développement de l'industrie des SAF en Espagne pourrait attirer des investissements de plus de 22 milliards d'euros, générer 270 000 emplois directs et indirects et contribuer à hauteur de 56 milliards d'euros au PIB du pays d'ici 2050. Le même rapport souligne l'importance de mettre en place des incitations adéquates pour développer l'industrie des SAF en Espagne et accélérer la transition vers l’aviation zéro carbone.

