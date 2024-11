Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

La flotte d'hélicoptère d'Atlantic Airways est importante dans les missions de sauvetage aux îles Féroé.

Atlantic Airways met en avant sa flotte d'hélicoptère qui est importante dans les missions de sauvetage aux îles Féroé. Récemment, l’équipage des hélicoptères d'Atlantic Airways a mis à l'honneur lors du Festival des Pêcheurs de Klaksvík pour une opération de sauvetage.

En 2024, Atlantic Airways a mené à bien 44 missions de sauvetage.

Atlantic Helicopters maintient un hélicoptère avec un équipage en alerte 24 heures sur 24, 365 jours par an, prêt à intervenir pour des missions de recherche, de sauvetage, ainsi que pour le transport de patients. Ces hélicoptères sont spécifiquement équipés pour répondre à ces exigences. Bien que la recherche et le sauvetage soient une obligation nationale, le ministère des Pêches et des Affaires Maritimes a établi un accord avec Atlantic Airways pour la réalisation de ces missions.

Actuellement, Atlantic Airways exploite l’une des flottes les plus jeunes d’Europe, composée de quatre Airbus A320 (deux A320neo et deux A320ceo) ainsi que de deux hélicoptères Leonardo AW139. La compagnie assure des liaisons régulières entre les îles Féroé et plusieurs villes danoises, ainsi que vers des destinations voisines telles que la France, l'Écosse, l'Islande et la Norvège.

Jóhanna á Bergi, PDG d’Atlantic Airways a déclaré : "Notre flotte d’hélicoptères représente bien plus qu’un simple moyen de transport ; elle incarne notre engagement envers la sécurité maritime et le service public. Nous sommes fiers de notre équipe, qui se consacre chaque jour à ces missions critiques."

