Cathay Pacific dévoile sa toute nouvelle Classe Affaires

Article publié le 1 novembre 2024 par David Dagouret

Cathay Pacific a dévoilé officiellement sa toute nouvelle Classe Affaires, la Suite Aria, ainsi que sa nouvelle cabine Economie Premium et la version rafraîchie de sa Classe Economique à bord de ses Boeing 777-300ER réaménagés.

Le premier appareil 777-300ER intégralement réaménagé et arborant ces nouvelles cabines a effectué son vol inaugural le 18 octobre dernier sur la ligne Hong Kong-Pékin. Il sera progressivement déployé sur d’autres lignes régionales et long-courriers.

Le Boeing 777-300ER réaménagé est configuré en trois classes avec un total de 361 sièges : 45 sièges-lits en Classe AIaires, 48 en Économie Premium, et 268 en Classe Économique.

La Suite Aria

La suite Aria offre un niveau d'intimité amélioré par rapport aux précédentes cabines Classe Affaires des appareils Cathay Pacific. L'ajout d'une porte coulissante crée un espace personnalisé. Les passagers des sièges centraux ont la possibilité de déployer la cloison mobile pour plus d'intimité, ou de l'ouvrir pour partager leur expérience avec leur partenaire de voyage.

La Suite Aria offre à ces clients un écran 4k ultra haute définition de 24 pouces. Les voyageurs peuvent connecter leurs écouteurs Bluetooth. Cette suite possède une console latérale à la surface effet marbre équipée d'un chargeur sans fil intégré. Des prises USB-A, USB-C et CA sont également disponibles, tandis que la grande table est dotée d'un support intégré pour les appareils électroniques personnels (PED).

La console dispose d’un tiroir coulissant qui révèle un compartiment pour placer son passeport, ses lunettes, sa montre et son portefeuille.

Les murs sont en daim, doux au toucher et le tissu des sièges est en laine naturelle.

Le corps principal du siège est conçu en laine. L'appui-tête est souple, fabriqué en cuir de première qualité.

La suite est équipée d’une grande table de repas que les clients peuvent abaisser ou rapprocher grâce à une poignée située sous le moniteur. Son design à deux volets en bois foncé inclut un support pour appareils électroniques personnels (PED).

Grâce à la nouvelle unité de contrôle tactile (TSPCU), les clients peuvent régler la lampe de Cathay avec ses trois modes d'éclairage directionnel intégrés (repas, lecture et console) et sélectionner différentes positions d'assise prédéfinies, notamment taxi, décollage et atterrissage (TTL), lounge et bed, d'une simple pression. Des boutons secondaires sont accessibles pour ajuster la position du siège lorsque les passagers sont allongés.

Pour répondre aux besoins numériques en constante évolution des clients, le chargement sans fil est disponible. Il suffit de poser son téléphone ou ses petits appareils électroniques sur la surface en marbre de la console, équipée d'un chargeur sans fil intégré. Ce dispositif s'ajoute aux autres équipements tels qu'un support intégré pour appareils électroniques portables, des ports de charge USB-A et USB-C, et des prises de courant alternatif.

Economie Premium

Dès leur installation, les clients peuvent se détendre grâce à l'appui-tête en cuir, aux coussins d'assise sur-mesure et au repose-pied en cuir (gainé de cuir sur les sièges de la rangée avant).

Chaque siège de la cabine Economie Premium est équipé d'ailes personnalisées près de l'appui-tête. Entre les sièges centraux, une cloison au niveau des accoudoirs crée un espace personel.

Chaque siège est doté d’un écran 4K ultra-haute définition de 15,6 pouce, les clients peuvent connecter leurs propres écouteurs Bluetooth.

Chaque siège dispose d'un espace de rangement pour les accessoires des passagers et d'un porte-bouteille. Les clients bénéficient également d'un espace de rangement intégré à leur siège, équipé d'un port USB-C. Une liseuse est intégrée dans l'aile, près de l'appui-tête. Les clients peuvent l’allumer en appuyant sur une encoche, puis ajuster la lumière.

La cabine Economie Premium dispose de deux toilettes dédiées, équipées d'une chasse d'eau sans contact, d'une poubelle activée par le pied, d'un robinet à capteur infrarouge et d'un éclairage à trois niveaux.

La Classe Economique rafraîchie

La cabine Economique du Boeing 777-300ER réaménagé conserve les caractéristiques et les innovations des Airbus A350 de Cathay Pacific, auxquelles s'ajoutent de nouvelles caractéristiques.

Parmi ces nouveautés, citons une ergonomie optimisée des rangées avant et de plus d’espace dans les compartiments à bagage supérieurs.

Le système de divertissement à bord a été amélioré grâce à la dernière interface graphique, et les clients peuvent profiter de la bibliothèque de divertissements de Cathay Pacific en utilisant leurs propres écouteurs Bluetooth. Un appui-tête offre une flexibilité inédite pour

soutenir la tête, un porte-tablette, un espace de rangement sous l’écran individuel, des ports de charge USB et des prises de courant alternatif restent des éléments essentiels de la Classe Économique sur les vols long-courriers de Cathay Pacific.

Une cabine repensée

Dès leur arrivée à bord, les clients sont accueillis par un mur à lattes orné d’un logo Brushwing rétroéclairé et d’un plafond surélevé conçu sur-mesure.

En passant par l’entrée de la cabine de la Classe Affaires, les clients peuvent découvrir la toute nouvelle Gallery in the Skies, qui présente une sélection d'œuvres d'art réalisées par des artistes liés à Hong Kong.

De nouvelles toilettes ont été installées du nez à la queue de l'avion. Elles sont toutes équipées d'une chasse d'eau sans contact, d'une poubelle activée par le pied, d'un robinet activé par infrarouge et d'un éclairage à trois niveaux pour minimiser les nuisances dans la cabine.

Dans la cabine Economie Premium, deux toilettes dédiées sont réservées aux passagers de cette cabine.

Connectivité en vol

Tous les passagers du 777-300ER peuvent rester connectés pendant leur vol, avec la possibilité de consulter leurs courriels, de naviguer sur Internet, de diffuser du contenu audio, d'utiliser les réseaux sociaux et les applications de messagerie, ainsi que d'accéder aux services de stockage en ligne et à d'autres applications professionnelles.

Les passagers de la Classe Affaires bénéficient d'un accès gratuit au Wi-Fi tout au long de leur vol. L'accès gratuit au Wi-Fi sera étendu aux membres Cathay Diamond, quelle que soit leur classe de voyage, en novembre prochain.

