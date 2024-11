DHL Express à Lyon-Saint Exupéry

Article publié le 27 novembre 2024 par David Dagouret

Le transporteur a investi 121 millions pour une future plateforme à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry.

DHL a débuté la construction d’une plateforme sur une surface de terrain de 50 000 m2, ouvrant un accès direct aux pistes de l’aéroport de Lyon-Saint Exupéry. Avec 121 millions € investis, ce nouveau site est le deuxième investissement le plus marquant des 48 ans d’histoire de l’entreprise en France, après les 170 millions d’euros consacrés à sa plateforme aérienne de Paris-Charles de Gaulle inaugurée en 2021.

Le site lyonnais ouvrira officiellement ses portes en juillet prochain. Il a été conçu pour répondre à tous les modes de transport, tous les types de flux de DHL Express France : le tri et le traitement des colis en provenance/destination de l’international, par avion ; le tri et le traitement des colis par route pour la France/l’Europe et la distribution directe (enlèvements/livraisons) sur la grande agglomération lyonnaise. Au total, ce premier site « hybride » de DHL Express en France réunira 400 collaborateurs des opérations, fonctions commerciales et supports.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est en effet une zone clé pour DHL Express. Avec 22% des volumes transportés en France, elle est sur la 2e marche du podium des régions françaises les plus importantes pour l’entreprise, juste après l’Île-de-France.

Situé au carrefour des échanges en Europe, en particulier du sud (Italie, Espagne), du nord (Royaume-Uni, Belgique et Pays-Bas) et centrale (Suisse, Autriche, Allemagne), ce nouveau site ultra-moderne est construit sur une parcelle de 50 000 m2 équivalente à 7 terrains de rugby. Il est calibré pour répondre à l’évolution des flux des 15 prochaines années tout en ayant le plus faible impact carbone possible.

Philippe Prétat, PDG de DHL Express France a déclaré : "DHL a été créé aux USA en 1969 et la France est très vite devenue un pays clé de notre maillage international pour l’express. Nous nous sommes installés en France en 1976. Ces dernières années, nous avons massivement investi pour y consolider nos infrastructures. Ainsi, depuis 2018, nous avons réalisé 420 millions € d’investissements. Dans cette optique, la région Auvergne-Rhône-Alpes est essentielle pour notre entreprise, car elle représente 22% de nos volumes traités en France, et nous y employons environ 750 collaborateurs. Nous sommes présents dans la région depuis plus de 40 ans et installés à l'aéroport de Lyon-Saint Exupéry depuis 1985. Ce nouveau projet témoigne de l'engagement du Groupe à renforcer le réseau français, un carrefour stratégique pour les échanges européens et mondiaux. Notre nouvelle plateforme bénéficie d’une situation géographique clé en la matière. Elle nous permettra de répondre à la croissance significative du nombre de colis transportés dans la région, de +22% en 2024 par rapport à 2019, avant le covid. Avec ce nouveau site, nous pourrons continuer à offrir un service d’Excellence à nos Clients, des délais réduits, et renforcer le confort de travail de nos collaborateurs, tout en ayant la possibilité d'agrandir notre bâtiment sur 1 hectare afin de soutenir l'augmentation des flux mondiaux dans les années à venir."