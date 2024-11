easyJet annonce lance une nouvelle ligne entre Nice et Düsseldorf

Article publié le 27 novembre 2024 par David Dagouret

easyJet a annoncé qu'elle proposera dès le 24 juin 2025 une nouvelle destination internationale depuis Nice, Düsseldorf, la capitale de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, en Allemagne. Celle-ci s’ajoute aux quatre nouveautés annoncées pour l’hiver 2024/2025 : Madrid, Lanzarote, Strasbourg et Rovaniemi.

Cette nouvelle liaison sera opérée 4 fois par semaine (mardi, jeudi, vendredi & dimanche)

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Je suis ravi d’annoncer l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Düsseldorf depuis Nice. Cette destination unique permettra à nos passagers de découvrir la beauté et l’effervescence de cette métropole allemande au bord du Rhin. Entre ses quartiers modernes, ses musées de renommée mondiale et sa vieille ville animée, Düsseldorf est une invitation au voyage, riche en culture et en découverte. En tant que première compagnie régionale de France hors Paris, nous continuons de renforcer notre réseau au départ de Nice, en proposant des expériences aussi attractives qu’inoubliables pour les millions d’Azuréens qui nous font confiance chaque année."

