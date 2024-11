Egnation aviation commande jusqu'à 15 Elixir

Article publié le 27 novembre 2024 par David Dagouret

La société grecque a passé une commande ferme de 12 exemplaires de l'Elixir et 3 exemplaires en option.

Egnatia Aviation a commandé douze Elixir et placé une option pour trois autres. Les premières livraisons de 6 appareils commenceront début 2025, pour compléter la flotte actuelle de 18 appareils.



Basé sur l'aéroport "Lydia" de Kavala-Amigdaleon en Grèce, Egnatia Aviation est, depuis 2006, l'un des principaux centres de formation de pilotes professionnels en Europe. L'école fournit des pilotes à plus de 60 compagnies aériennes dans le monde, y compris pour 4 programmes de cadets avec Aegean Airlines, Wizz Air, Iraqi Airways et Olympic Air. Elle exploite une flotte d'une vingtaine d'avions monomoteurs et bimoteurs.



Dimitris Lymperakis, président d'Egnatia Aviation a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter l'Elixir à notre flotte. Cet avion répond parfaitement à nos besoins opérationnels et nous sommes convaincus qu'il offrira à nos cadets une expérience de vol exceptionnelle."



Arthur Léopold-Léger, président et cofondateur d'Elixir Aircraft a déclaré : "Nous sommes honorés de la confiance que nous témoigne Egnatia Aviation, école de renommée mondiale. Nous avons conçu l'Elixir en pensant aux besoins des écoles de ce niveau d'exigence. Cela nous pousse à faire toujours plus connaître l'Elixir au-delà des frontières européennes."





