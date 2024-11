Emirates commande 5 Boeing 777 cargos supplémentaires

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

Cette commande portera sa flotte à 21 appareils d'ici fin 2026.

Emirates a signé un contrat pour l'acquisition de 5 Boeing 777 cargos supplémentaires, portant à 14 le nombre total d'appareils Boeing 777F en commande auprès de Boeing, avec des livraisons prévues en 2025/2026.

De plus, Emirates a signé une prolongation de bail pluriannuelle avec Dubaï Aerospace Enterprise pour 4 Boeing 777F actuellement en exploitation. Ces investissements permettront à Emirates SkyCargo d'opérer une flotte de 21 Boeing 777 cargo de série d'ici décembre 2026, augmentant ainsi considérablement ses capacités actuelles de 11 appareils.

Emirates maintient également son investissement dans la conversion de 10 Boeing 777-300ER passagers en avions cargo afin d'accroître encore plus sa capacité et sa flotte.

En vue de sa prochaine phase de croissance, Emirates prévoit de prendre une décision d'ici la fin de l'année civile concernant sa future flotte cargo pour 2028/2029 et au-delà, avec le Boeing 777-8F et l'Airbus A350-1000F comme candidats.

Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Président-directeur général d'Emirates Airline et du Groupe, a déclaré : "Nous investissons dans de nouveaux avions cargo pour répondre à la demande croissante et offrir à nos clients du monde entier encore plus de flexibilité, de connectivité et d'options pour tirer parti des opportunités du marché."

Stephanie Pope, Présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Emirates demeure un leader de notre industrie et nous sommes très reconnaissants de la confiance témoignée en faveur de la famille des gros-porteurs Boeing, pilier de sa flotte mondiale. Nous sommes fiers de contribuer à la croissance d'Emirates SkyCargo, qui s'appuie sur la performance et la polyvalence de notre 777 cargo pour renforcer la connectivité mondiale."





Sur le même sujet