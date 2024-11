Emirates reçoit son premier Airbus A350

Article publié le 28 novembre 2024 par David Dagouret

L’Airbus A350 entrera officiellement en service commercial en janvier 2025.

Emirates a pris livraison, le 25 novembre dernier, de son premier Airbus A350. L'A6-EXA est le premier des 65 avions A350 commandés par la compagnie, appareils qui seront progressivement livrés au cours des prochaines années. La première livraison d’A350 marque également l'arrivée d’un nouveau type d'appareil dans la flotte Emirates depuis 2008.



L'appareil a été officiellement livré à Emirates et il a effectué son vol de convoyage depuis Toulouse (TLS) vers Dubaï, où il a atterri au siège de la compagnie à 16h00, heure locale.



Le vol de livraison de ce nouvel appareil intégrant la flotte Emirates est alimenté par un mélange de kérosène et de carburant d’aviation durable (SAF).



L’Airbus A350 entrera officiellement en service commercial en janvier 2025, lorsqu'il effectuera son vol inaugural vers sa première destination, Édimbourg, suivi de 8 autres destinations à travers l'Europe dont Lyon mais également vers le Moyen-Orient et l'Asie.



L'A350-900 d'Emirates est doté de trois classes de cabine, pouvant accueillir 312 passagers (32 sièges en classe affaires, 21 en classe économique premium et 259 sièges en classe économique).



Emirates déploiera son A350 à Édimbourg le 3 janvier 2025.



Le vol EK 23 d'Emirates décollera de Dubaï à 14h50 pour atterrir à Édimbourg à 19h05, heure locale. Le vol retour, EK 24, décollera d'Édimbourg à 20h40 et arrivera à Dubaï à 8h05 le lendemain.



Actuellement, la compagnie aérienne dessert également Glasgow avec un vol quotidien en A380, offrant 14 vols hebdomadaires vers et depuis l'Écosse. En incluant Édimbourg, Emirates desservira 8 destinations au Royaume-Uni.



Par ailleurs, l'A350 d'Emirates sera déployé vers 8 autres destinations, dont Lyon, Bologne, Bombay, Ahmedabad, Koweït city, Bahreïn, Colombo et Mascate.

