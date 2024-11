Icelandair : résultats du mois d'octobre 2024

Article publié le 28 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté 409 000 passagers durant le mois dernier.

En octobre 2024, Icelandair a transporté 409 000 passagers, soit une augmentation de 12 % par rapport à octobre 2023. Au cours du mois, 35 % des passagers ont voyagé vers l'Islande, 17 % depuis l'Islande, 42 % ont voyagé sur des vols transatlantiques et 6 % sur des vols domestiques. Les voyages vers l'Islande ont connu une reprise positive après quelques mois de baisse de la demande. Le taux de remplissage était de 84,6%, l'un des plus élevés en octobre, et la ponctualité de 84,4 %, en hausse de 4,2 points par rapport à l'année dernière. Depuis le début de l'année, Icelandair a transporté plus de quatre millions de passagers, soit une augmentation de 8 % par rapport à l'année dernière.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Je suis très heureux de constater l'augmentation des voyages vers l'Islande et de voir, une fois de plus, la flexibilité de notre réseau de routes en action, qui nous offre la possibilité de passer d'un marché à l'autre en fonction de la demande. Le marché au départ de l'Islande a également été solide, avec une augmentation de 11 %. Je suis fier de nos excellentes performances en matière de ponctualité et de taux de remplissage, ainsi que des excellents commentaires de nos clients. Le taux de remplissage a été élevé dans notre classe Saga Premium au cours du mois, et nous avons constaté une popularité croissante de ce produit au cours des dernières années. Notre activité de leasing continue de prospérer avec une augmentation de 60 % des blocs d’heures vendus et, pour la première fois depuis des mois, nous constatons une légère augmentation des FTK dans le fret par rapport à l'année précédente."





