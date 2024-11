Icelandair : résultats financiers du troisième trimestre 2024

Article publié le 4 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie a enregistré un bénéfice net de 69 millions de dollars.

Icelandair, compagnie islandaise, a annoncé ses résultats financiers du troisième trimestre pour l'année 2024. La compagnie a enregistré un bénéfice net de 69 millions de dollars. Cette stabilité opérationnelle a entraîné une baisse de 2 % du coût unitaire. Les liquidités de la compagnie s'élevait à 395,7 millions de dollars. Les opérations de fret ont enregistré quant à eelle un bénéfice de 5,7 millions de dollars.

Le taux de remplissage de la compagnie islandaise a été de 86 % sur le troisième trimestre 2024, en hausse de 1,4 point de pourcentage par rapport à l'année précédente.

Durant le troisième trimestre de l'année en cours, Icelandair a transporté 1,7 million de passagers dont 550 000 passagers vers l'Islande soit une hausse de 9 % par rapport à l'année 2023.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Grâce aux efforts conjoints de notre équipe, nous avons réussi à répondre aux changements de la demande vers l'Islande en tirant parti de notre flexibilité et en nous concentrant sur le marché transatlantique, ce qui s'est traduit par un fort taux de remplissage au troisième trimestre. Cela a toutefois eu un impact sur nos résultats en raison de la baisse des rendements sur le marché transatlantique.

Le marché vers l'Islande commence à retrouver sa vigueur et nous prévoyons une amélioration significative des performances au quatrième trimestre et l'année prochaine. Nous avons continué à réaliser de bonnes performances dans nos opérations, avec une ponctualité record et une exécution rigoureuse des programmes de maintenance, ce qui a entraîné une baisse des coûts unitaires malgré la pression inflationniste persistante. Nous avons également constaté une amélioration continue des performances de nos opérations de fret et nos activités de location ont enregistré de bons résultats au cours du trimestre.

Conformément à notre volonté constante d'améliorer notre compétitivité pour assurer une croissance rentable et un succès à long terme, nous avons lancé un vaste programme de transformation au premier semestre 2024, qui a déjà commencé à se concrétiser. Nous ne négligeons aucune piste dans cet important voyage et avons mis en place un plan qui contribuera de manière significative à la réalisation de notre objectif à long terme de 8 % d'EBIT. D'ici la fin de l'année prochaine, notre objectif est que le processus de transformation génère 70 millions d'USD en rythme annuel, avec un impact supplémentaire au cours des années suivantes. De nombreux projets de réduction des coûts sont déjà en cours et, en ce qui concerne les recettes, nous nous appuyons sur notre solide infrastructure commerciale pour améliorer notre production de recettes grâce à diverses sources, telles que les partenariats avec les compagnies aériennes. Cette année, nous avons signé des accords de partenariat stratégique avec quatre compagnies aériennes - Emirates, TAP, Air Greenland et Atlantic Airways. En outre, nous avons franchi une étape importante en devenant le premier partenaire aérien de Southwest Airlines, l'une des plus grandes compagnies aériennes des États-Unis.

La situation géographique de l'Islande constitue le fondement de notre modèle d'entreprise et notre principal avantage concurrentiel. Notre réseau de routes est au cœur de notre activité et offre une connectivité étendue entre l'Europe, l'Amérique du Nord et au-delà par l'intermédiaire de nos partenaires aériens. En outre, grâce à de nouveaux avions à plus long rayon d'action, nous serons en mesure d'ouvrir de nouveaux marchés passionnants, ce qui sera fondamental pour le développement futur de l'Islande en tant que destination touristique et point central du transport aérien.

Les perspectives sont prometteuses et nous nous attendons à une amélioration significative de la rentabilité au quatrième trimestre ainsi que pour l'ensemble de l'année 2025. En s'appuyant sur notre modèle d'entreprise éprouvé et nos atouts principaux, ainsi que sur nos efforts ciblés pour améliorer notre efficacité et renforcer notre compétitivité, je suis fermement convaincu qu'Icelandair est dans une position privilégiée pour saisir les opportunités émergentes et créer de la valeur à long terme pour les actionnaires et la société islandaise."





