La Suède choisit l'Embraer C-390 Millennium

Article publié le 28 novembre 2024 par David Dagouret

La Suède est le sixième pays européen à choisir cet avion, avec l'Autriche, la République tchèque, la Hongrie, les Pays-Bas et le Portugal.

Le ministère suédois de la Défense a annoncé la sélection du C-390 Millennium d'Embraer comme nouvel avion de transport tactique de la Suède. Cette décision stratégique d'un autre pays membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) marque la première acquisition du C-390 en Europe du Nord.

Le C-390 a également été commandé par le Brésil et la Corée du Sud. Depuis son entrée en service dans l'armée de l'air brésilienne en 2019, la flotte en service a accumulé plus de 15 000 heures de vol.

Bosco Da Costa Junior, président-directeur général d'Embraer se & Security a déclaré : "Embraer est honoré de cette sélection par la Suède. Après que plusieurs pays européens de l'OTAN ont choisi le C-390, cette décision témoigne du fait que cet avion multi-missions représente une amélioration considérable de la capacité opérationnelle par rapport aux avions de transport tactique de la génération précédente. L'avion est progressivement reconnu par les forces aériennes les plus avancées du monde, telles que l'armée de l'air suédoise. Cette sélection nous encourage à offrir à nos clients l'avion dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions les plus exigeantes avec une polyvalence, une fiabilité et des performances inégalées."

