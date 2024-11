LATAM Airlines de retour à la Bourse de New York

Article publié le 2 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie sud-américaine s'en était retirée en 2020 suite à la pandémie et des problèmes économiques.

LATAM Airlines a annoncé son retour à la Bourse de New York, le 23 octobre dernier. La compagnie sud américaine s'en était retirée en 2020 suite à la pandémie et des problèmes économiques. LATAM a été cotée pour la première fois à la Bourse de New York en 1997, sous le nom de LAN Chile.

LATAM Airlines a mis à jour ses projections pour 2024. En termes de capacité, mesurée en sièges-kilomètres disponibles (ASK), LATAM a déclaré qu'elle s'attend à une croissance de 15 % à 16 % en glissement annuel. Par ailleurs, le groupe prévoit un coût unitaire ajusté des opérations passagers, hors carburant, compris entre 4,2 et 4,3 cents, ce qui est inférieur aux prévisions initiales.

En ce qui concerne la flotte, le groupe a commandé plus de 120 appareils jusqu'en 2030. Lors de la journée des investisseurs, les engagements de LATAM Airlines auprès d'Airbus, de Boeing et des loueurs ont été présentés. Ils s'élèvent à 106 avions «narrow body» à fuselage étroit (une allée) et 19 « wide body » avions à fuselage large (deux allées), y compris l'achat récent de 10 avions Boeing.

LATAM possède actuellement 341 appareils, dont 56 Boeing (767, 777 et 787) et 263 Airbus (A319, A320, A320neo, A321 et A321neo). Lors de la journée des investisseurs, LATAM a souligné qu'elle avait bloqué des prix compétitifs pour 90 % de sa flotte jusqu'en 2029, avec des augmentations uniquement pour l'ajout d'avions de nouvelle génération.

Ignacio Cueto, président du conseil d'administration de LATAM Airlines Group S.A, a déclaré : "Aujourd'hui, nous entamons un nouveau chapitre de l'histoire de LATAM. Un chapitre dans lequel nous aspirons à diriger, à innover et à croître de manière à avoir un impact positif sur nos clients, les communautés que nous servons, les marchés sur lesquels nous sommes en concurrence et le monde en général."

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group S.A, a déclaré : "Nous sommes très fiers car nous revenons sur le principal marché boursier du monde et nous le faisons à un moment idéal. Cette année a été marquée par des résultats solides dans différents domaines, ce qui nous a permis d'actualiser nos projections financières de manière très positive pour 2024. Le fait d'être ici aujourd'hui est une reconnaissance des efforts et du dévouement de tous ceux qui font partie du groupe LATAM, ce qui nous pousse à aller de l'avant avec plus de force et de détermination."





