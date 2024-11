Le premier Embraer rénové de Finnair est prêt

Article publié le 12 novembre 2024 par David Dagouret

Finnair prévoit de rénover l’ensemble de ses 12 appareils Embraer d’ici le printemps 2026.

Finnair renouvelle les cabines de sa flotte Embraer afin d'améliorer le confort des passagers, y compris sur les liaisons plus courtes. La première cabine rénovée est désormais prête, et Finnair prévoit de rénover l’ensemble de ses 12 appareils Embraer d’ici le printemps 2026. Sept appareils seront réaménagés durant la saison hivernale 2024-2025, et le reste de la flotte suivra pendant l’hiver 2025-2026.



Les couleurs et l'atmosphère des nouvelles cabines ont été conçues en harmonie avec celles de la flotte long-courrier récemment rénovée de Finnair et du nouveau salon Schengen de Finnair à l'aéroport d'Helsinki.



La capacité de l’avion reste identique, avec 100 sièges sur les Embraer 190 de Finnair, comme auparavant. À l’occasion de la rénovation de la cabine, le système d’éclairage a été modernisé en LED.



L'un des objectifs du renouvellement de la cabine était de réduire le poids de l'avion, car une réduction du poids signifie une réduction de la consommation de carburant et, par conséquent, une réduction des émissions de dioxyde de carbone. Chaque élément de la cabine a donc été conçu en tenant compte de cet objectif.



Eerika Enne, Responsable Expérience Client à bord a déclaré : "Nous avons souhaité créer un environnement de voyage harmonieux, frais et accueillant pour nos passagers, avec des couleurs bleu foncé et gris, ainsi qu’une touche de bois laminé, des éléments rappelant nos appareils long-courriers. La cabine rénovée proposera deux nouveaux modèles de sièges. Les sièges des rangées 1 à 9 offrent un confort supplémentaire grâce à leur design et leur rembourrage. Les sièges des premières rangées sont légèrement inclinables, tandis qu’à partir de la rangée 10, les sièges ne le sont pas. Le concept de service restera inchangé malgré cette rénovation de cabine. Les nouveaux sièges, aussi bien en classe Affaires qu’en classe Économique, sont plus légers que ceux de l’ancienne cabine Embraer, et le tapis de cabine est également fabriqué dans un matériau plus léger. Avec ces modifications, nous visons une réduction de poids d’environ 150 kg par appareil."





