Le XB-1 poursuit ses vols d'essai

Article publié le 23 novembre 2024 par David Dagouret

Le 16 novembre dernier, l'avion démonstrateur a effectué son huitième des dix vols d'essai subsoniques.

Le 16 novembre 2024, le XB-1, de Boom, a effectué avec succès son huitième des dix vols d'essai subsoniques prévus, l'avion démonstrateur se rapprochant d'un vol supersonique avant la fin de l'année.

Le huitième vol a permis d'évaluer les qualités de pilotage de l'avion lorsque le système de renforcement de la stabilité est désactivé. Le XB-1 a satisfait à cette exigence, confirmant que le pilote peut contrôler l'avion en toute sécurité à des vitesses plus élevées, même en cas de défaillance du système de renforcement de la stabilité.

Le XB-1 continue de voler à des vitesses de plus en plus élevées et à des altitudes de plus en plus importantes, élargissant progressivement son enveloppe de vol afin de préparer l'avion et l'équipe à franchir le mur du son à Mach 1. Durant ce huitième vol, le XB-1 a volé à une altitude maximale de 25 040 ft avec une vitesse de Mach 0,82 (vitesse réelle de 487 nœuds). Ce huitième vol a durée environ 54 minutes et était piloté par le Chef pilote d'essai Tristan "Geppetto" Brandenburg.