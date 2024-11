Norse Atlantic : résultats de septembre

Article publié le 10 novembre 2024 par David Dagouret

La compagnie islandaise a transporté plus de 150 000 passagers en septembre 2024.

Norse Atlantic a annoncé fin octobre, ses résultats pour le mois de septembre 2024. La compagnie islandaise a établi un nouveau record en septembre, affichant le coefficient d'occupation le plus élevé de son histoire, avec un taux moyen de 89 %, soit une hausse de 11 points de pourcentage par rapport à l'année précédente. Au cours de ce mois, la compagnie a accueilli 146 688 passagers, soit une augmentation de 11 % par rapport à l'année précédente, sur un total de 513 vols, dont 29 vols charters. Norse Atlantic a réalisé 100 % de ses vols programmés en septembre, avec 81 % des vols arrivant dans les 15 minutes suivant l'heure d'arrivée prévue.

En septembre, Norse Atlantic a également fêté la vente de plus de deux millions de billets depuis sa création en 2022. De plus, la compagnie a mis en vente ses derniers vols pour la saison estivale 2025, permettant ainsi aux clients de réserver à l'avance et de profiter de tarifs avantageux jusqu'à cette fin du mois d'octobre.

Bjorn Tore Larsen, PDG et Fondateur de Norse Atlantic, a déclaré : "Nous sommes ravis de célébrer un mois record pour notre compagnie, avec un coefficient de remplissage de 89 %, le plus élevé jamais enregistré. Alors que nous commençons à adapter notre réseau de vols en fonction de la saisonnalité, je suis heureux de constater que nos opérations de charters ont également augmenté ce mois-ci et continueront à croître."