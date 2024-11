Quality Fly commande des P2008JC MKIIL'organisme de formation a commandé quatre exemplaires de l'appareil Tecnam.

Article publié le 6 novembre 2024 par David Dagouret

L'organisme de formation a commandé quatre exemplaires de l'appareil Tecnam.

Tecnam a annoncé que Quality Fly, un organisme de formation au pilotage d'aviation générale en Espagne, a commandé quatre (4) nouveaux avions Tecnam P2008JC MKII à sa flotte de formation cette année.



Walter Da Costa, directeur général des ventes de Tecnam a déclaré : "Nous sommes ravis d'assister à l'expansion d'une école de pilotage moderne telle que Quality Fly. Cet investissement permet non seulement d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi de préparer les étudiants à un paysage aéronautique mondial dynamique. Ensemble, nous façonnons l'avenir du vol."



Rubén Matesanz, PDG de Quality Fly a déclaré : "L'ajout de ces 4 Tecnam P2008 flambant neufs démontre notre mission de fournir les plus hauts standards de formation pour nos étudiants ATP Integrated. En modernisant et en standardisant notre flotte, nous rationalisons nos opérations et offrons une expérience de formation encore plus efficace, sûre et moderne aux pilotes professionnels de demain. Pour l'avenir, Quality Fly est sur une trajectoire de croissance passionnante - nous prévoyons de doubler le nombre de nos élèves dans les deux prochaines années et de le tripler en quatre ans, tout en maintenant la même qualité, nous établissant comme un leader dans la formation des pilotes commerciaux à travers l'Europe."





