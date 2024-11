Ryanair a lancé sa liaison entre Beauvais et Reggio De Calabre

Article publié le 12 novembre 2024 par David Dagouret

Le 29 octobre 2024, la compagnie à bas coût a inauguré sa nouvelle liaison à destination de la ville de Italie.

Ryanair a annoncé l'inauguration, le 29 octobre dernier, de sa nouvelle ligne entre Beauvais et Reggio De Calabre en Italie. Cette nouvelle liaison Ryanair opérera 2 vols par semaine dans le cadre de son programme Hiver 2024.



Reggio de Calabre est l'une des 7 destinations proposées par Ryanair au départ et à l'arrivée de Beauvais cet hiver.



Jade Kirwan, Directrice des Communications de Ryanair, a déclaré : "Ryanair est heureux de lancer officiellement le premier vol de notre nouvelle liaison excitante de Paris Beauvais vers Reggio de Calabre. Cette liaison opérera deux fois par semaine, offrant ainsi à nos clients parisiens encore plus de choix à des tarifs imbattables pour leurs escapades hivernales."





