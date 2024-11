Singapore Airlines modernise les cabines de ses Airbus a350

Article publié le 23 novembre 2024 par David Dagouret

Le programme de modernisation des cabines de l'Airbus A350 est estimé à une valeur de 1,1 milliard de dollars singapouriens.

Singapore Airlines a investit 1,1 milliard de dollars singapouriens (SGD) dans un programme pluriannuel visant à installer ses toutes nouvelles cabines long-courriers sur 41 Airbus A350-900 long-courriers et ultra-long-courriers (ULR). Dans le cadre d'une étape importante, la compagnie aérienne introduira une nouvelle cabine de Première classe dans ses sept avions A350-900ULR, établissant ainsi de nouvelles références pour les voyages sur les plus longues routes du monde.

Les clients de la classe Affaires pourront disposer de nouveaux sièges de la cette classe, dont le design offrira encore plus d'intimité, de confort et de commodité dans les 41 avions.

Ces nouveaux sièges de Première classe et de classe Affaires de l'A350-900 ont été conçus à partir d’un feuille blanche, avec un aménagement spacieux et des éléments ergonomiques qui répondent aux besoins de chaque client. Ces sièges sont identiques à ceux qui équiperont les prochains Boeing 777-9 de Singapore Airlines.

Les cabines de la classe Premium Economy et de la classe Economique seront également rafraîchies.

Les appareils seront réaménagés par SIA Engineering Company à Singapour. Le premier long-courrier A350-900 modernisé devrait entrer en service au deuxième trimestre 2026, tandis que la première variante A350-900ULR suivra au premier trimestre 2027. L'ensemble du programme devrait être achevé d'ici la fin de l'année 2030.

Après rénovation, les 34 avions long-courriers A350-900 seront configurés avec 42 sièges en classe Affaires, 24 sièges en classe Premium economy et 192 sièges en classe économique. Les sept appareils A350-900ULR compteront 4 sièges en Première classe, 70 sièges en classe Affaires et 58 sièges en classe Premium Economy.

M. Goh Choon Phong, Président-Directeur Général de Singapore Airlines, a déclaré : "Au cours des six dernières années, nous avons largement impliqué les clients et toutes les parties prenantes dans la conception de nos nouvelles cabines long-courriers de nouvelle génération, anticipant dans les moindres détails l'évolution de leurs préférences et de leurs attentes."

"Les nouveaux designs des sièges en Première classe et en classe Affaires intégreront des éléments conçus pour repousser les limites du confort, du luxe et de la modernité, permettant à nos clients de se détendre ou de travailler sans effort à bord. Les clients de la classe Premium Economy et de la classe Économique peuvent également s'attendre à des intérieurs de cabine rafraîchis qui amélioreront leur expérience de voyage."

"L'investissement de 1,1 milliard de dollars singapouriens dans la modernisation de nos 41 avions A350 réaffirme l'engagement inébranlable de Singapore Airlines à offrir une expérience de voyage exceptionnelle. L'introduction de ces sièges de nouvelle génération et du nouveau système de divertissement KrisWorld, ainsi que le service chaleureux et attentif de notre personnel de cabine, réputé dans le monde entier, établiront de nouvelles normes en matière d'innovation, d'expérience client et d'excellence du service."





